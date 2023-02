jovem-fica-ferida-em-acidente-entre-dois-carros-na-via-dutra,-em-resende;-motorista-foge-sem-prestar-socorro

Acidente aconteceu na altura do km 313. Vítima foi levada para o Hospital de Emergência. Depois da batida, carro colidiu contra mureta lateral da Via Dutra, em Resende

Divulgação/PRF

Uma batida entre dois carros deixou uma jovem, de 22 anos, ferida na manhã deste sábado (4) na Via Dutra, em Resende (RJ). O motorista do outro veículo fugiu do local sem prestar socorro.

O acidente aconteceu na altura do km 313. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro em que a vítima estava foi atingido na parte traseira, colidiu contra a mureta lateral e foi parar entre a faixa da direita e o acostamento.

O condutor do veículo, um homem de 36 anos, foi multado por não possuir CNH e se recusar a fazer o teste de bafômetro, mesmo não apresentando sinais de embriaguez. Os documentos do automóvel também estavam vencidos e os pneus em mau estado.

A mulher sofreu ferimentos leves. Ela foi socorrida por uma equipe médica da CRR RioSP, concessionária que administra a rodovia, e levada para o Hospital de Emergência.

A batida chegou a interditar parcialmente a faixa direita da rodovia, mas não houve congestionamento. Um boletim de ocorrência foi aberto na delegacia de Resende.

