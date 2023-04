Jovem fica ferido após explosão causada por botija de gás em apartamento, em RO

Rapaz de 18 anos ficou gravemente ferido em Ariquemes, segundo Bombeiros. Apartamento explode após vazamento de botijão de gás em RO

Um jovem de 18 anos, identificado como Vitor Gabriel, sofreu queimaduras de 3° grau durante uma explosão no apartamento onde mora, no setor 5 de Ariquemes (RO), nesta sexta-feira (31).

Segundo apurou a reportagem, Vitor teria ido dormir na noite de quinta-feira (30) após fazer a janta e quando acordou, na manhã desta sexta-feira, apertou o interruptor para ligar a luz do cômodo e nesse momento houve uma explosão no apartamento.

Os bombeiros acreditam que as chamas foram provocadas por um vazamento no botijão de gás. Imagens feitas no local mostram que o apartamento ficou completamente destruído, inclusive o telhado (veja no vídeo acima).

Devido à explosão, segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem ficou gravemente ferido e precisou ser entubado e transferido de UTI aérea até o Hospital João Paulo II em Porto Velho.

O avião usado no transporte do paciente é o do Corpo de Bombeiros, que decolou da cidade de Ariquemes até a capital.

Segundo informou a direção do João Paulo II, Vitor segue em observação médica na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

