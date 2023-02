Jovem fica ferido após ser agredido com enxada durante briga em Rorainópolis, ao Sul de RR

Caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (17). A vítima, de 27 anos, sofreu uma fratura no antebraço direito e uma lesão na cabeça. Um jovem, de 22 anos, foi preso. Hospital de Rorainópolis

Um jovem, de 27 anos, ficou ferido após ser agredido com uma enxada durante uma briga, na madrugada desta sexta-feira (17), no município de Rorainópolis, ao Sul de Roraima. Outro jovem, de 22 anos, foi preso por cometer o crime.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta de 1h20 para atender a ocorrência. No local indicado, os agentes encontraram a vítima caída no chão e com sinais de agressão.

Aos policiais, uma testemunha, de 36 anos, relatou que viu o momento em que o suspeito agrediu a vítima com uma enxada. Segundo ela, as agressões só acabaram quando os policiais chegaram.

Questionado pela PM, o suspeito contou que ele e o jovem estavam bebendo juntos e as agressões começaram quando percebeu que a vítima estava “olhando” para a esposa dele. Além disso, em determinado momento, o jovem gritou com a mulher e a situação revoltou o agressor.

Por conta disso, os dois jovens discutiram e a vítima se armou com uma faca, o ameaçando de morte. O agressor, então, pegou a enxada e desferiu um golpe no jovem.

Em seguida, a vítima correu para a rua, mas foi alcançada pelo suspeito e agredida novamente. O jovem sofreu uma fratura no antebraço direito, uma lesão na cabeça e escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima para o Hospital Regional de Rorainópolis. De acordo com a PM, os dois homens já possuem passagem pela polícia pelos crimes de ameaça e furto.

O agressor foi preso e encaminhado à delegacia do município para as providencias cabíveis.

