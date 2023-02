Jovem fica ferido após ser atingido por pedra na cabeça durante briga em avenida de Boa Vista

Caso aconteceu neste domingo (12), no bairro Mecejana. A vítima, de 27 anos, foi encaminhada para o Hospital Geral de Roraima. Um homem, de 50 anos, por preso. Vítima foi levada para o Pronto Socorro Francisco Elesbão, no Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista.

Um jovem, de 27 anos, ficou ferido após ser atingido por uma pedra na cabeça durante uma briga nesse domingo (12), na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Mecejana, zona Oeste de Boa Vista. O suspeito, de 50 anos, foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta das 12h42 para atender o caso. Quando chegaram ao local, os agentes encontraram a vítima caída no chão, desacordado e com forte sangramento na nuca.

Aos policias, o homem contou que estava ingerindo bebida alcoólica em uma distribuidora e se envolveu em uma briga. Quando saiu do local, foi perseguido pelo suspeito, momento em que foi atingido uma pedrada na nuca e acabou desmaiando.

Por conta dos ferimentos, a vítima foi socorrida pelo Resgate do Corpo de Bombeiros Militar e encaminhado para o Hospital Geral de Roraima (HGR) para receber atendimento especializado.

Já o suspeito foi localizado por outra equipe, que estava em missão de apoio à viatura que atendeu à ocorrência. Segundo os policiais, após o crime, ele retornou para a distribuidora.

Questionado pelos agentes, ele informou que a vítima havia jogado uma garrafa em sua direção e, para se defender, ele se armou com uma pedra, correu atrás do homem e arremessou o objeto.

O suspeito foi conduzido a Central de Flagrantes para as devidas providências.

