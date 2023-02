Jovem fica ferido após ser baleado com dois tiros dentro de carro na zona Oeste de Boa Vista

Vítima, de 26 anos, foi atingida no braço esquerdo e na região do abdômen. Caso aconteceu na noite dessa sexta-feira (10), no Cinturão Verde. Vítima foi levada ao Pronto Socorro Francisco Elesbão, anexo ao HGR, em Boa Vista.

Secom-RR/Divulgação/Arquivo

Um jovem, de 26 anos, ficou ferido após ser atingido por dois disparos de arma de fogo na noite dessa sexta-feira (10), no Cinturão Verde, zona Oeste de Boa Vista. A vítima estava dentro de um carro, quando sofreu o atentado.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de tentativa de homicídio, mas o jovem já havia sido encaminhado ao hospital quando eles chegaram ao local.

Ele foi conduzido por um homem que passava pela região e o viu caído no chão, pedindo socorro. O jovem foi atingido no braço esquerdo e na região do abdômen. Ele precisou passar por uma cirurgia.

Aos policiais, uma testemunha relatou que viu a vítima se desfazendo de algum objeto em uma área de matagal. No local indicado, os agentes encontraram uma pistola com 13 munições intactas.

Além disso, outra pessoa contou que viu quando dois homens saíram em uma motocicleta do local onde o crime aconteceu. Os suspeitos ainda não foram identificados.

Uma equipe da Delegacia Geral de Homicídios (DGH) também foi acionada e realizou perícia no local. O carro da vítima e a arma de fogo foram encaminhados para a Central de Flagrantes.

