Jovem ‘improvisa moto’ e sobe nas costas do irmão para comprar lanche em promoção no drive-thru; ASSISTA

Bruno Felipe Paschoalin, de 17 anos, contou que teve a ideia, pois havia uma promoção para os pedidos feitos na cabine externa do restaurante em Praia Grande. Vídeo de jovem montado nas costas de irmão pedindo lanche em drive-thru repercute na web

Dois irmãos foram filmados e viralizaram na web enquanto compravam lanches na cabine de um drive-thru em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Um deles serviu de veículo, enquanto o outro, vestido com um capacete, montou nas costas para fazer o pedido. A ação da dupla foi motivada por uma promoção da rede de fast-food para quem comprasse na cabine externa.

Quem aparece montado no irmão é Bruno Felipe Paschoalin, de 17 anos. Ao g1, ele contou ter ido à lanchonete no bairro Canto do Forte com os amigos apenas para conversar, mas ao descobrir uma promoção pelo aplicativo de cupons resolveu ‘improvisar’ um veículo e encarar a fila de automóveis.

“Por não estarmos com um veículo tivemos a ideia de um subir nas costas do outro e pedir o lanche. O capacete era de um amigo que estava fazendo o pedido dentro da loja”, explicou Bruno, que disse sempre voltar para casa dos encontros com os parceiros com novidades, segundo ele, “pérolas”.

Vídeo de jovem montado nas costas de irmão pedindo lanche em drive-thru em Praia Grande repercute na web

As imagens que viralizaram, no entanto, não foram gravadas por nenhum amigo, mas um desconhecido, que fez o registro e publicou nas redes sociais.

“Sempre é algo muito espontâneo e só para dar risada na hora. Fazemos nossas palhaçadas sem pretensão de gravar e ficar famoso. Quem filmou nem estava conosco, foi um rapaz do carro de trás. Só no dia seguinte tomei ciência de quem havia gravado o vídeo”, pontuou.

Irmãos decidiram ‘improvisar moto’ para pagar menos em lanche na promoção do drive-thru em Praia Grande

Bruno afirmou que ficou ‘impressionado’ com a repercussão e com a atitude do motorista do carro que gravou o vídeo. Ele achou que o condutor pudesse ter ficado nervoso em ter esperado.

“Ele [motorista] só deu risada. Quanto aos atendentes, eles deram risadas e desacreditaram do que viram. Perguntei à atendente que ficava na porta [se podia pedir] e ela liberou”.

O motorista que gravou a cena é o pasteleiro Marcel Tanaka, de 40 anos. Ao g1, ele confirmou não conhecer a dupla, e que foi até o local para comprar lanches para a família. “Achei engraçado demais e inusitado. Decidi gravar para mostrar para minha esposa e filhos. Não imaginei essa repercussão”.

