Jovem leva facada no ombro ao reagir a roubo próximo à festa de carnaval na Ville Roy, em Boa Vista

Jovem de 20 estava com a namorada e amiga e terreno baldio quando foram surpreendidos por dois homens em uma bicicleta, informou a Polícia Militar. Jovem foi ferido no ombro em Boa Vista na segunda de carnaval

Arquivo pessoal

Um jovem, de 20 anos, foi ferido com uma facada no ombro esquerdo após reagir a um roubo na noite dessa segunda-feira (20) em Boa Vista. Ele, a namorada e uma amiga estavam em um terreno baldio próximo à festa de carnaval da avenida Ville Roy quando fora surpreendidos por dois assaltantes.

O jovem contou à Polícia Militar que todos estava na festa de Carnaval no trecho da avenida, no bairro Caçari, zona Leste. Em um certo momento, os três foram até o terreno baldio na rua Tucumanzeiro, paralelo ao local da folia, quando foram surpreendidos por dois homens um uma bicicleta – um deles armado com uma faca.

Um dos suspeitos pediu ao jovem que entregasse os pertences. Com isso, ele jogou o celular e a carteira no chão, e, por impulso, reagiu e segurou a mão do infrator. Com isso, foi ferido no ombro.

A PM foi acionada, fez buscas nas imediações, mas não achou os suspeitos. Segundo a PM, o jovem ferido dispensou o atendimento médico. Com isso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência não foi acionado.

A PM registrou o caso no 1º Distrito Policial.

pappa2200