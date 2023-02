jovem-morre-afogado-no-mar-em-torres,-dizem-bombeiros

Vítima foi identificada pelos bombeiros como Josué da Silva, de 23 anos, natural de Carazinho. Helicóptero faz buscas por jovem afogado em Torres

Um jovem de 23 anos morreu afogado no mar em Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, na tarde de sexta-feira (3). A vítima foi identificada pelos bombeiros como Josué da Silva, de 23 anos, natural de Carazinho, no Norte do estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o homem foi avistado pelos guarda-vidas por volta de 12h na Prainha, na altura da guarita 8. O jovem submergiu em local distante da área demarcada para banho.

Os agentes entraram no mar, mas não conseguiram efetuar o resgate. Uma motoaquáticas e um helicóptero foram acionados para auxiliar nas buscas.

O rapaz foi encontrado cerca de uma hora depois, entre as guaritas 3 e 4. Os guarda-vidas tentaram reanimar a vítima até a chegada do Samu, que atestou o óbito no local.

O CBM afirma que a área onde o jovem se afogou estava sinalizada com a bandeira preta, que indica risco de morte ao ingressar no mar.

