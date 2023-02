jovem-morre-afogado-no-parque-do-rio-branco,-em-boa-vista

Não há detalhes sobre como o afogamento ocorreu. Corpo de Bombeiros realizou os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu. Acidente aconteceu nesse sábado (25)

CBMRR/Divulgação

Um jovem, de 28 anos, morreu afogado nesse sábado (25) no Parque do Rio Branco, em Boa Vista. Não há detalhes sobre como o afogamento ocorreu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e chegaram ao local às 18h25. Mergulhadores e embarcação auxiliaram nas buscas.

Ao g1, responsável pelo ponto turístico informou que nenhum servidor do município viu o acidente. Ao saber do ocorrido, a prefeitura acionou o Corpo de Bombeiros e a polícia. Além disso, afirmou que prestou todo o suporte necessário para os órgãos de competência.

Depois de 20 minutos de buscas submersas, o corpo do jovem foi encontrado. Foram realizados os procedimentos de primeiros socorros, porém a vítima não respondeu.

O corpo foi removido pela equipe do Instituto de Medicina Legal (IML).

