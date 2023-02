Jovem morre após acidente envolvendo van de prefeitura de Criciúma

Segundo a PM, motorista do veículo da DTT tentou fugir do local, mas foi contido por testemunhas. Prefeitura de Criciúma disse que aguarda comunicação oficial da polícia para tomar os “encaminhamentos necessários”. Jovem de 22 anos morreu após acidente de trânsito em Criciúma

Redes sociais/ Reprodução

Um jovem de 22 anos morreu em Criciúma, no Sul catarinense, após uma van da Diretoria de Trânsito e Transporte (DTT) do município colidir contra a motocicleta conduzida por ele. Segundo a Polícia Militar, o motorista tentou fugir sem prestar socorro, mas foi contido por testemunhas.

O sepultamento de Adrian Bernardo, como a vítima foi identificada, será na segunda-feira (27), em Forquilhinha, na mesma região. O acidente aconteceu no sábado (25).

A prefeitura de Criciúma, por meio de assessoria, informou que aguarda comunicação oficial da Polícia Militar para “tomar conhecimento do que realmente aconteceu” e dar os “encaminhamentos que forem necessários”.

Segundo a Polícia Militar, o motorista da van estava com aspecto sonolento e se recusou a fazer o teste de bafômetro. A PM informou também que o veículo foi guinchado porque “estava com débitos”.

O g1 SC tentou contato com a Polícia Civil, mas não teve retorno até a última atualização da matéria.

Relatos

Uma testemunha, que transitava na avenida no momento do acidente, disse à PM que o condutor da van começou a acelerar após a colisão. Ele conseguiu abordar o condutor, que voltou ao local do acidente.

Já o passageiro da van relatou que o veículo deu a seta para entrar na Rua Assembleia de Deus, onde a motocicleta trafegava, e só percebeu a presença dela quando colidiu na lateral do veículo. Disse também que o condutor percebeu o acidente quando já estava a 100 metros da ocorrência.

pappa2200