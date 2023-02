Jovem morre após colisão entre carros na RSC-471, em Encruzilhada do Sul, dizem bombeiros

Três pessoas ficaram feridas. Acidente ocorreu na altura do km 263 da rodovia. Carro após colisão em Encruzilhada do Sul

Uma jovem de 23 anos morreu após uma colisão entre dois carros na RSC-471, em Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, a 171 km de Porto Alegre. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) de Cachoeira do Sul, a vítma foi identificada como Ana Jéssica Batista.

O CBM afirma que a vítima era passageira de um dos carros, com placas de Canguçu.

Outras três pessoas ficaram feridas. O namorado da vítima e os ocupantes do outro veículo, com placas de Passo Fundo, foram encaminhados ao Pronto Atendimento de Encruzilhada do Sul.

O acidente ocorreu na altura do km 263 da rodovia, na localidade de Vau dos Prestes.

