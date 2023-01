Jovem morre após desabamento de caixa d’água de colégio em SC

Reservatório estava cheio no momento do acidente. Estrutura derrubou parede caiu sobre o funcionário da escola, de 20 anos, em Rio do Sul. Jovem funcionário morreu atingido por caixa d’água

Corpo de Bombeiros/ Divulgação e Redes Sociais/ Reprodução

Um jovem de 20 anos funcionário de uma escola morreu após o desabamento da caixa d’água do colégio, em Rio do Sul, no Vale do Itajaí, informou o Corpo de Bombeiros Militar. O reservatório, de cerca de 5 mil litros, estava cheio no momento do acidente.

O sepultamento de Vinícius Horstmann, como foi identificado, acontece às 16h desta sexta-feira (27), no mesmo município.

O desabamento ocorreu na quinta-feira (26), às 14h19, no Centro da cidade. Segundo os socorristas, o suporte da caixa d’água cedeu.

O reservatório caiu, quebrando uma parede e barras de ferro, e o jovem foi atingido. Tudo ocorreu dentro de um ginásio, conforme os bombeiros.

No momento do acidente, era feita uma manutenção na caixa d’água. O reservatório ficava em cima de uma laje, que cedeu e colapsou.

Caixa d’água desaba em colégio de Rio do Sul

CBMSC/Divulgação

Os bombeiros fizeram uma operação de imobilização da estrutura e ergueram os destroços para retirar o jovem. A vítima passou por avaliação médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte no local.

Luto

Em nota, a escola onde Vinícius trabalhava lamentou a morte do jovem (imagem abaixo). Não haverá expediente no local nesta sexta-feira.

“Perdemos um filho, um amigo, o colega de trabalho mais novo. Nenhuma palavra vai expressar a dor que estamos sentindo neste momento”.

Escola onde jovem trabalhava lamentou morte

Redes sociais/ Reprodução

Vittorio Ferla