Jovem morre após queda de moto durante trilha em Santa Catarina: ‘não dá para acreditar’

Guilherme Vaz, de 23 anos, teria caído durante uma descida e sofreu lesão no pescoço. Acidente ocorreu na Trilha da Ovelha, em Campo Alegre, no Norte catarinense. Guilherme Vaz, de 23 anos, morreu durante evento em trilha

Facebook/Reprodução

Guilherme Vaz, de 23 anos, morreu no domingo (26) após sofrer um grave acidente de moto na Trilha da Ovelha durante tradicional evento esportivo em Campo Alegre, no Norte catarinense. A organização do evento emitiu nota de pesar lamentando o acidente onde o atleta teria caído durante uma descida e sofrido uma lesão no pescoço.

Ainda no comunicado foi informado que os socorristas no local prestaram os atendimentos de urgência, mas o jovem não resistiu.

Compartilhe esta notícia no WhatsApp

Compartilhe esta notícia no Telegram

Guizão, como era conhecido, era de São Bento do Sul, também no Norte catarinense, e participou de vários eventos na região.

Admirado por amigos e colegas, a morte chocou a cidade e amigos e familiares fizeram homenagens ao jovem nas redes sociais.

“E que hoje nosso amigo Guizão, possa estar confortável ao lado do nosso senhor”, escreveu um usuário nas redes sociais. “Descanse em paz meu amigo. Não dá para acreditar”, lamentou outro internauta.

Após o óbito confirmado, o corpo de Guilherme foi levado ao Instituto de Medicina Legal de Joinville. O velório está marcado para às 16h desta segunda-feira (27) no Cemitério de São Bento do Sul.

Trilha recordista mundial

A Trilha da Ovelha bateu, em 2019, o recorde mundial de maior número de trilheiros em uma única edição. Naquele ano foram 3.858 veículos entre motos e quadriciclos percorrendo os 60 quilômetros do trajeto, que percorre cachoeiras, montanhas e riachos.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Ufficio Stampa