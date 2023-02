Ela estava hospitalizada há quatro dias e havia passado por um procedimento cirúrgico. Suspeito do crime está preso. Jovem morre após ser baleada no pescoço pelo companheiro em Passo Fundo, diz polícia

Uma jovem de 26 anos morreu na quarta-feira (8) após quatro dias hospitalizada depois de ter sido baleada no pescoço pelo companheiro em Passo Fundo, no Norte do estado. Ele tem 25 anos e foi preso ainda na quarta. O crime aconteceu no domingo (5). A identidade dele não foi divulgada pela Polícia Civil. Já a identidade da vítima será preservada pelo g1, pois isso poderia expor seus filhos.

Ela passou por um procedimento cirúrgico e estava internada no Hospital de Clínicas de Passo Fundo, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

De acordo com a delegada Rafaela Weiler Bier, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), a suspeita é que o crime tenha sido cometido após uma discussão entre o casal.

“Uma testemunha ouvida disse que os dois sempre brigavam quando ele consumia bebida alcoólica. Acreditamos que o crime tenha sido cometido durante uma dessas discussões”, conta a delegada Rafaela.

O suspeito, junto de um advogado, se apresentou à delegacia de polícia por volta das 18h30 de quarta. Ele permaneceu em silêncio durante interrogatório e está preso preventivamente no Presídio Regional de Passo Fundo.

A delegada Rafaela afirma que vai indiciar o suspeito por homicídio qualificado (por feminicídio e por ter praticado o crime na presença de dependentes da vítima). No momento do crime, estavam na casa dois filhos da vítima – que ainda tem um terceiro, que é filho do suspeito. Todos foram acolhidos pela família da vítima. Ele deve responder ainda por lesão corporal devido à agressões contra a vítima.

Medida protetiva

Conforme a delegada Rafaela, a vítima havia registrado ocorrência policial contra o suspeito em uma delegacia no dia 16 de janeiro. O crime era de lesão corporal. Ao mesmo tempo, a Justiça concedeu para ela uma medida protetiva. No entanto, 10 dias depois, ela pediu para que a medida fosse revogada, pois, segundo a delegada Rafaela, ela “disse que tinha agido por impulso e não tinha medo do agressor”.

“As vítimas não podem subestimar [a situação]. É necessário romper o ciclo da violência e, para isso, é necessário buscar a polícia, o Ministério Público e a Justiça”, afirma a delegada Rafaela.

