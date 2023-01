Jovem morre após ter 85% do corpo queimado em acidente com lareira ecológica em SC

Robson, como era conhecido, chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. ‘Pessoa extremamente bondosa e gentil’, conta namorada. Klinsmann Otte, conhecido pelos amigos como Robson

Reprodução

Um jovem de 21 anos morador de Florianópolis morreu após ter 85% do corpo queimado em um acidente com uma lareira ecológica. Klinsmann Otte, conhecido como Robson pelos amigos, chegou a ser internado no hospital, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada no domingo (22).

Em meio ao luto, a família do jovem contou sobre o acidente na esperança de alertar outras pessoas e prevenir situações de perigo envolvendo lareiras ecológicas, que usam combustível líquido, em vez de madeira. Robson estava sozinho no momento do acidente, em 11 de janeiro.

“Não sabemos muito bem como tudo aconteceu, afinal ele estava sozinho. Sabemos que envolveu uma garrafa de etanol [álcool] que era utilizada na lareira ecológica da família e que tudo aconteceu na área da churrasqueira. Acreditamos que tenha sido num momento de desatenção dele que o acidente tenha ocorrido”, contou a namorada, Mariana Assunção Silva.

Inicialmente, o jovem tentou abafar o fogo com cobertas. Depois, pulou na piscina da casa. Em seguida, com as chamas apagadas, pediu ajuda aos vizinhos, que chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Robson foi levado para o Hospital da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que é referência no tratamento de queimados. O paciente ficou 11 dias internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas sofreu uma parada cardíaca.

Alerta

A família de Robson alertou sobre os cuidados para evitar acidentes domésticos.

“No cotidiano, muitas vezes realizamos as atividades sem atenção plena, com mil coisas na cabeça e é exatamente nesses momentos que os acidentes acontecem. No caso dele, uma simples desatenção ocasionou duas explosões que incendiaram seu corpo”, contou a namorada.

“Queremos que o ocorrido sirva de alerta para os jovens. Apesar da loucura do cotidiano e de toda a ansiedade que nos rodeia, tenha atenção plena ao realizar qualquer tipo de atividade. Sua vida pode mudar e em um só segundo, em um só momento de ‘bobeira’”, completou Mariana.

‘Um verdadeiro anjo’

Nascido em Bagé, no Rio Grande do Sul, Robson se mudou para Florianópolis com a família há seis anos, lembra a namorada.

“Ele foi simplesmente uma das melhores pessoas que já viveram nesse mundo, e não digo isso só por ser sua namorada, mas ele realmente sempre foi uma pessoa extremamente bondosa e gentil com todos ao seu redor. Uma pessoa que emanava alegria. Não há uma só pessoa que não goste dele, ele encantava a todos por onde passava, um verdadeiro anjo”, contou.

Otte também recebeu a homenagem dos colegas do curso de história, que cursava na UFSC.

“O Robson, como foi eternizado pelos colegas, foi uma presença que não passava despercebida. Com a incrível habilidade de juntar gente perto de si, deixa uma enorme saudade para colegas, amigos e qualquer um que tenha cruzado seu caminho”, escreveu o Centro Acadêmico Livre de História da UFSC em nota de pesar.

“Era uma pessoa muito inteligente, um verdadeiro gênio, sabia de tudo um pouco. Nos conhecemos na faculdade de história e ele amava estudar os assuntos de seu interesse, principalmente cultura gaúcha. Ele sempre teve muito orgulho da sua cultura e tentava manter viva sua tradição e história”, resumiu Mariana.

