jovem-morre-e-quatro-pessoas-ficam-feridas-em-batida-entre-dois-carros-em-rodovia-do-interior-de-sp

O acidente foi por volta das 6h, próximo ao quilômetro 422, na Rodovia Miguel Jubran (SP-333), entre Assis e Tarumã (SP). Jovem, de 27 anos, morreu em acidente entre Assis e Tarumã (SP)

Um jovem de 27 anos morreu e quatro pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois carros na manhã desta sexta-feira (3), na Rodovia Miguel Jubran (SP-333), entre Assis e Tarumã (SP).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o acidente foi por volta das 6h, próximo ao quilômetro 422. A corporação informou que um dos veículos sofreu com uma pane e precisou parar no meio da via.

Devido aos problemas mecânicos, três pessoas ocupantes do carro passaram a empurrá-lo até que, em dado momento, um outro automóvel atingiu o trio. Natanael Henrique Arruda morreu no local do acidente.

Duas passageiras, de 17 e 18 anos, e o condutor do carro empurrado, de 39 anos, sofreram ferimentos leves. Já no outro veículo, ocupado por um condutor, de 44 anos, e uma passageira, de 46, somente a mulher precisou de atendimento médico.

As quatro pessoas feridas foram encaminhadas à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e ao Hospital Regional de Assis. Não há informações sobre identidade e estado de saúde dessas vítimas.

