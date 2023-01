Batida aconteceu na altura do bairro Água Limpa. Segundo a PRF, vítima, de 22 anos, morreu no local. Passageiros foram socorridos para o Hospital São João Batista. Jovem morre em acidente de carro na BR-393, em Volta Redonda; dois ficam feridos

Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Um jovem morreu e outros dois ficaram feridos em um acidente de carro no final da madrugada deste domingo (29) na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Volta Redonda (RJ).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo colidiu em uma das ilhas divisórias da pista na altura do bairro Água Limpa.

A vítima, de 22 anos, era o motorista do carro. Quando o socorro chegou ao local, o jovem já estava sem vida.

Ainda de acordo com a PRF, os dois feridos são os passageiros do automóvel: um rapaz, de 20 anos, e uma jovem, de 23. Eles foram socorridos para o Hospital São Batista.

Procurada pelo g1, a unidade médica informou que o estado de saúde dos pacientes é estável e eles seguiam em observação na manhã deste domingo.

O trânsito no local não foi afetado.

