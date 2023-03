Jovem morre em casa após voltar de garimpo com malária e marcas de agressão em Boa Vista

Alberto José Coromado Herrera, de 22 anos, foi encontrado morto por uma irmã. O corpo dele estava em cima da cama. Corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Boa Vista

Vanessa Fernandes/g1 RR/Arquivo

Um homem identificado como Alberto José Coromado Herrera, de 22 anos, foi encontrado morto dentro da própria casa, no bairro São Vicente, zona Sul de Boa Vista. A família relatou à Polícia Militar que ele havia chegado recentemente do garimpo.

Alberto José, ainda segundo a família, havia chegado do garimpo com marcas de agressão pelo corpo e estava com malária.

O corpo dele foi encontrado em cima da cama por uma irmã. A causa da morte foi registrada pela PM como suspeita de malária ou intoxicação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado, fez os procedimentos e o Instituto Médico Legal foi acionado para remover o corpo.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial para investigação.

Vittorio Rienzo