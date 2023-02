Jovem morto após queda de ponte pênsil entre RS e SC é enterrado

Brian Grandi, de 20 anos, estava sendo procurado há quatro dias, quando a estrutura caiu. Investigação passa a ser por homicídio culposo. Local onde Brian Grandi foi velado em Torres (RS)

O jovem Brian Grandi, de 20 anos, morto após a queda da ponte pênsil que liga Torres, no Rio Grande do Sul a Passo de Torres, em Santa Catarina, foi enterrado na manhã desta sexta-feira (24) na cidade do Litoral Norte do RS. O corpo dele foi encontrado na Praia Azul em Passo de Torres, na manhã de quinta-feira (23), depois de quatro dias de busca.

‘Era um menino introvertido, mas tranquilo’, diz diretor de escola onde jovem estudou

Saiba quem era o jovem

Brian estava na cidade catarinense na noite de segunda (20) passando o carnaval com amigos. Já durante a madrugada, ele teria avisado a irmã que estava retornando para casa. Os amigos estavam de carro, mas como Brian havia deixado sua bicicleta no lado de Torres, ele teria atravessado a ponte de volta para o RS a pé, quando a estrutura caiu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a correnteza levou o corpo de Brian do Rio Mampituba ao mar.

Brian Grandi, de 20 anos

Na tarde desta sexta (24), laudo do Instituto Médico Legal de Araranguá, em Santa Catarina, apontou que Brian morreu afogado.

Depois do enterro, familiares, amigos e a comunidade em geral, fizeram homenagens ao jovem. Foram jogadas rosas no Rio Mampituba, onde Brian faleceu.

Cristiane dos Santos, mãe de Brian, faz homenagem ao filho em Torres

Homicídio culposo

Com a morte, a investigação passa a ser por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. A polícia catarinense deve concentrar os trabalhos.

O delegado Maurício Pretto destaca que, se ficar comprovada a falta de manutenção na ponte, pode responsabilizar agentes públicos.

“Os responsáveis pela manutenção da ponte, os engenheiros que liberaram a estrutura pra uso, os secretários municipais, até eventualmente o prefeito municipal, se tinha conhecimento né. Se as pessoas tivessem, se ficar provado que elas se omitiram ou deixaram de tomar providências, elas serão seguramente responsabilizadas pela Polícia Civil”, diz.

Vídeo mostra momento em que ponte pênsil cai entre Passo de Torres (SC) e Torres (RS)

Laudos preliminares

O Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul já tem conclusões preliminares sobre a condição da ponte. Segundo a diretora do departamento de criminalística Sheila Wendt, era questão de tempo para que um acidente acontecesse.

“Um dos fatores preponderantes pra ocorrência do acidente foi o nível de corrosão dos cabos de aço que compunham a ponte. O que a gente pode antecipar é que o nível de corrosão que a ponte já se encontrava em caso de não haver nenhuma intervenção futura, que restaurasse a capacidade de carga, um acidente do tipo que ocorreu poderia vir a acontecer inclusive com um menor número de pessoas utilizando a ponte”, diz.

As prefeituras de Torres e Passo de Torres garantem que a manutenção da ponte estava em dia, porém não apresentaram documentos que comprovem a informação.

