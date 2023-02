Jovem passa por cirurgia após ter sangramentos no nariz, boca e ouvidos, mas segue com problema e sem diagnóstico

Cirurgia para a retirada das glândulas adenoides, localizadas na parte superior da garganta, atrás do nariz, aconteceu em 2022. Ao g1, o hospital disse, na época, que o procedimento foi realizado pois as partes do corpo da jovem apresentavam a “única alteração possível dentre todos os exames que foram realizados”. Mãe de jovem que sangrava pelo nariz, boca e ouvidos diz que filha continuou com o problema

A mãe da jovem internada diversas vezes por sangramentos no nariz, boca e ouvidos afirma que a filha, de 18 anos, continua com o problema mesmo após uma cirurgia feita no ano passado. Ao g1, a diarista Maria Ocilene Soares contou, nesta terça-feira (14), que a situação segue sem um diagnóstico. “Não mudou nada nesse tempo”.

A cirurgia para a retirada das glândulas adenoides – localizadas na parte superior da garganta, atrás do nariz -, aconteceu na Santa Casa de Santos, no litoral de São Paulo, em julho de 2022. Na ocasião, o hospital informou que o procedimento foi realizado pois as glândulas da jovem estavam aumentadas e eram a “única alteração possível dentre todos os exames que foram realizados”.

Segundo Maria Ocilene, os sangramentos voltaram dias após a jovem receber alta pela cirurgia. “Ela ficou uma semana sem sangrar, depois, voltou. Não mudou nada”. Um diagnóstico ainda não foi apontado pelos médicos, de acordo com a mãe da adolescente.

Ainda segundo Maria Ocilene, a filha retornou à unidade de saúde por conta dos sangramentos aproximadamente duas vezes após a cirurgia. “Todo mês ela sangra, mas não está vindo com tanta frequência como antes. Às vezes, ela fica uma semana [sem sangrar], e então começa pela boca, nariz ou ouvido. Em algumas vezes, os três sangram juntos”.

A mãe da jovem contou também que, atualmente, o quadro da filha é acompanhado por médicos da Policlínica Martins Fontes, no bairro Vila Matias, também em Santos.

O g1 entrou em contato com a prefeitura em busca de mais informações sobre a situação, mas foi informado que a administração municipal não poderia divulgar dados de pacientes por conta da norma de sigilo médico.

A mulher pontuou, ainda, que enquanto as consultas acontecem na policlínica do município, ela aguarda um encaminhamento para que a filha seja examinada no Hospital das Clínicas, em São Paulo.

Sentimento

Maria Ocilene acrescentou que a situação prejudica não apenas a saúde da própria filha, mas a vida social e os compromissos dela e de toda a família. Ela conta que está tentando colocá-la em um curso técnico de enfermagem, mas vai depender da situação de saúde da jovem.

“Estamos na mesma situação. Às vezes, estou trabalhando e tenho que voltar correndo, pois ela fica em casa cuidando do meu neto de seis anos. Ele me liga chorando dizendo que ela desmaiou ou caiu [um dos sintomas citados pela família nos últimos meses], e preciso largar o serviço. Não mudou nada nesse tempo”, desabafou.

O que diz a Santa Casa

A Santa Casa de Santos informou, por meio de nota, que a “referida paciente esteve internada pela última vez na instituição no mês de julho de 2022”, o mesmo período da cirurgia da retirada das glândulas adenóides.

“A última consulta foi realizada em 12/12/2022, quando foram passadas as devidas orientações, esclarecidas as dúvidas levantadas e alertado quanto à importância de retornar ao hospital quando houvesse necessidade”, concluiu o hospital.

Relembre o caso

A família alega que a jovem sofre com os sangramentos no nariz, boca e ouvidos desde abril de 2019. Segundo a mãe, dores no peito ou na cabeça antecedem os episódios, sendo que desmaios também já foram registrados. Maria Ocilene ressalta ainda que as ocorrências não respeitam uma lógica, uma vez que intervalos de até três meses foram identificados pelos familiares entre um caso e outro.

Ainda de acordo com a mãe da adolescente, a família se mobilizou desde os primeiros sangramentos, contudo, mesmo após diversas visitas a outras unidades de saúde, nenhum diagnóstico foi dado.

Jovem passou por cirurgia na Santa Casa de Santos (SP) após ser internada diversas vezes alegando sangramentos pelo corpo

