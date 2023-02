Jovem perde controle de carro, bate em árvore e cinco pessoas ficam feridas em Cacoal, RO

Motorista ficou preso às ferragens do veículo e precisou ser retirado do carro com ajuda do Corpo de Bombeiros. Segundo a polícia, condutor é menor de idade. Um acidente deixou cinco pessoas feridas na tarde de domingo (5), em Cacoal (RO). De acordo com informações da polícia, o jovem motorista perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore do canteiro central da Avenida Porto Velho.

Motorista ficou preso às ferragens e teve que ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros em Cacoal, RO

Reprodução

Com a batida, o motorista ficou preso às ferragens do veículo e precisou ser retirado do carro com ajuda do Corpo de Bombeiros, que usou “ferramentas para cortar a lataria”.

Além do jovem, outras quatro pessoas estavam no carro e todos foram encaminhados ao Hospital do município. Segundo o boletim de ocorrências, o condutor do veículo é menor de idade.

