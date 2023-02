Jovem que morreu ao inalar substância tóxica após helicóptero cair no Paraguai é enterrado no interior de SP

Ismael Birkner dos Santos foi enterrado em Quatá (SP) e estava na aeronave com o paraguaio Diego Arlindo Domínguez Cardozo, de 20 anos, que também morreu no acidente. Jovem que morreu após helicóptero cair no Paraguai é enterrado em Garça

O jovem de 23 anos que morreu após um helicóptero cair no Paraguai foi velado e enterrado em Quatá, no interior de SP, nesta sexta-feira (10). O acidente ocorreu na manhã de quinta-feira (9).

Segundo a funerária, Ismael Birkner dos Santos foi velado no Velório Doering na manhã desta sexta e enterrado no Cemitério Municipal às 16h do mesmo dia. O jovem estava na aeronave com o paraguaio Diego Arlindo Domínguez Cardozo, de 20 anos, que também morreu no acidente.

Conforme a polícia do Paraguai, no helicóptero foram encontrados dois tablets, celulares e uma arma de fogo de origem australiana.

O paraguaio Diego teve traumatismo craniano e perda de massa encefálica. Já Ismael teve morte por inalação de substância tóxica e múltiplas queimaduras.

A polícia paraguaia apura se o helicóptero, que fazia parte de uma frota usada por uma quadrilha que praticava crimes como narcotráfico e lavagem de dinheiro, estava sendo utilizado para o tráfico de drogas.

Conforme o boletim da ocorrência, a aeronave ficou completamente destruída pelo fogo. O acidente aconteceu próximo a Pedro Juan Caballero, cidade do Paraguai, na área conhecida como Paso Hû, na fronteira com o Brasil.

