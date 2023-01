Jovem que sumiu de casa de recuperação para dependentes químicos é encontrado em Sorocaba

Morador de Buri (SP) Luis Felipe de Almeida Vieira, de 20 anos, estava desaparecido desde o dia 17 de junho. Segundo a prima, ele foi achado pelo pai nesta quarta-feira (11). Luis Felipe de Almeida Vieira desapareceu em Sorocaba

Arquivo Pessoal/Andreia Vieira

O jovem de Buri (SP) Luis Felipe de Almeida Vieira, de 20 anos, que estava sumido desde o dia 17 de junho deste ano, foi encontrado em Sorocaba (SP) nesta quarta-feira (11), segundo a prima dele, Andreia Aparecida Vieira.

Luis foi internado no início do mês de junho em uma casa de recuperação para dependentes químicos de Sorocaba, quando a família foi informada que o rapaz havia fugido do local dias antes da clínica ser interditada pela Vigilância Sanitária.

De acordo com Andreia, o pai de Luis registrou o caso na Polícia Civil. Porém, também começou a fazer buscas e acabou encontrando o filho perdido.

“O pai dele não desistiu e estava fazendo buscas, quando encontrou ele perdido em um bairro de Sorocaba pedindo carona. Estamos muito felizes e aliviados. Ainda bem que deu tudo certo”, afirma.

Ainda segundo a prima, o jovem deve ser levado novamente para uma clínica para dependentes químicos.

“Vamos tentar levá-lo para outra clínica para que consiga se livrar do vício. Mas só de aparecer é algo muito bom. Deus é bom”, afirma.

Sumiço

Luiz ficou desaparecido por mais de 20 dias. Na época, Andreia contou ao G1 que os responsáveis pela clínica onde o jovem estava avisou que o rapaz havia fugido.

“Ligaram para meu tio dizendo que ele tinha fugido e que a casa tinha sido fechada porque interditaram o local. Ficou todo mundo desesperado, porque ele foi lá para se tratar. Isso que, dias depois de levarmos ele, disseram que estava bom. Achávamos que estaria seguro”, conta.

De acordo com o proprietário da casa de recuperação, Roberval Santos, o local foi interditado pela Vigilância Sanitária após o órgão apontar que o espaço precisaria de reforma, já que havia dependentes químicos, psicossociais e cadeirantes no mesmo ambiente.

Contudo, ressaltou que Luis Felipe fugiu um dia antes e não foi liberado sem a família ser avisada.

“Infelizmente interditaram o local porque disseram que precisa fazer uma reforma. Tivemos que ligar para os familiares dos 20 jovens que estavam aqui. Ligamos e vieram buscar todos. Mas o Luis Felipe fugiu um dia antes do fechamento. Então, liguei para a família e registrei boletim de ocorrência”, informou.

Veja mais notícias da região no G1 Itapetininga

Vittorio Rienzo