Jovem relata trauma da irmã de 8 anos ao ver mãe ser morta com golpes de barra de ferro pelo pai: ‘Estado de choque’

Vítima foi identificada como Roseli de Cássia Borges Crepaldi, de 46 anos. Ex-companheiro, Renato José de Campos, que também é pai da criança, foi preso suspeito de cometer o crime em Iacanga (SP). Mulher de 46 anos foi morta pelo ex-marido em Iacanga (SP)

O filho da mulher morta com golpes de barra de ferro em Iacanga (SP), na madrugada desta terça-feira (28), afirma que a irmã, de apenas 8 anos, está em estado de choque por ter presenciado a mãe ter sido agredida pelo pai dela – e ex-marido da vítima. O suspeito fugiu, mas acabou preso durante a noite de terça.

Renato Henrique Crepaldi de Campos, de 22 anos, é filho do casal, assim como a menina de 8 anos. Em entrevista ao g1, ele contou que foi a primeira pessoa que chegou ao local após ser avisado que a mãe tinha sido agredida.

“Foram momentos de medo, além de impotência de chegar e ver minha irmã chorando, implorando por ajuda, e minha mãe no chão toda sangrando. Ela [a irmã] estava em estado de choque”, conta.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima, identificada como Roseli de Cássia Borges Crepaldi, foi até a casa do ex-marido, Renato José de Campos, com a filha do casal, na noite de segunda-feira (27). Em determinado momento, os dois começaram a discutir e o homem a agrediu com um cano de ferro.

Segundo o filho Renato, que tem o mesmo nome do pai, o casal esteve junto por mais de 23 anos, havia se separado, mas ainda mantinha uma relação de proximidade, apesar do ciúme do pai.

“A relação entre o meu pai e minha mãe foi boa por um tempo, mas depois a desconfiança tomou conta. Brigavam muito por ciúmes, principalmente meu pai com minha mãe. Diversas vezes tínhamos que separar discussão. Mas nunca imaginamos isso”, relata.

Para o jovem, o pai não aceitava o fim do relacionamento. Ele conta que a mãe chegou a ter uma medida protetiva contra o ex-companheiro, mas a divisão nos cuidados da irmã fazia com que eles continuassem próximos.

Feminicídio foi registrado na terça-feira (28), em Iacanga (SP)

“O término foi complicado, pois, mesmo separados, eles viviam juntos. Minha mãe vinha na casa dele para limpar e cozinhar, levava nossa irmã, parecia uma relação boa. Mas o ciúmes se tornou muito grande porque minha mãe seguiu com a vida dela, começou a se relacionar com outros homens”, diz Renato.

No dia do crime, a Polícia Militar (PM) foi acionada, mas quando chegou ao local, a mulher já havia sido socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Iacanga com ferimentos graves na cabeça.

A vítima, identificada como Roseli de Cássia Borges Crepaldi, foi até a casa do ex-marido com a filha, em Iacanga (SP)

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Roberto Medeiros, o cano de ferro utilizado para agredir a vítima foi encontrado na residência com marcas de sangue.

Roseli chegou a ser transferida para o Hospital de Base de Bauru (SP), mas não resistiu aos ferimentos. No momento, Renato se concentra em amenizar o sofrimento da irmã mais nova.

“Ela ainda não sabe, iremos contar com calma. Já consultamos um psicólogo e ele já nos orientou. Quando tudo aconteceu, só estava ela, minha mãe e nosso pai. Foi ela quem pediu ajuda, quem viu toda a situação. Ela se encontra muito assustada”, relata.

Renato José de Campos, ex-companheiro da vítima, foi preso suspeito de femincídio em Iacanga (SP)

Roseli de Cássia Borges Crepaldi foi sepultada na tarde de terça-feira, no Cemitério Municipal de Iacanga.

“Foi algo tão bárbaro. Mas vou guardar tudo de bom que minha mãe sempre passou pra mim. Uma mulher alegre, batalhadora, uma super mãe. Nunca me deixou faltar nada, sempre esteve presente em minha vida, sempre foi minha amiga. Vou levá-la comigo mesmo que não seja presente”, lamenta o jovem.

