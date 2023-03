jovem-sequestrada-e-morta-por-ex-sogra-e-atual-do-ex:-o-que-se-sabe-e-que-falta-saber

Corpo de Jéssica Elias da Rosa, 23 anos, foi encontrado na noite de 23 de março. Ex-sogra, companheiro dela e atual do ex da vítima foram presos. Corpo de jovem sequestrada por ex-sogra e pela atual do ex é encontrado em SC

A Polícia Civil de Santa Catarina investiga a morte de Jéssica Elias da Rosa, 23 anos. O corpo dela foi encontrado na noite de 23 de março em uma área de mata em Braço do Norte, Sul do estado. A ex-sogra, o companheiro dessa suspeita e a atual namorada do ex da vítima foram presos.

Segundo a delegada Jucinês Ferreira, que investiga o caso, Jéssica foi sequestrada e assassinada. A vítima ficou desaparecida por dois meses até o corpo ser encontrado.

Confira abaixo o que se sabe e o que falta saber sobre o crime.

Conforme a delegada, a vítima fez o último contato com a família em 22 de janeiro, já sob o controle da ex-sogra e da atual namorada do ex de Jéssica. Na ocasião, após insistentes ligações e tentativas de contato de familiares, ela mandou uma foto a eles.

Jéssica Elias da Rosa está desaparecida desde 20 de janeiro

Redes sociais/ Reprodução

A selfie foi tirada na casa das suspeitas, apurou a investigação. “Encaminhou uma foto extremamente abatida. Olhos inchados, acredita-se que após chorar muito. E ainda supõe-se que ela enviou por orientação das investigadas”, afirma.

Na mensagem, Jéssica dizia aos familiares que precisava sair da cidade, pois havia feito algo errado, de acordo com a polícia.

O que as suspeitas fizeram para despistar a família da vítima?

Conforme a delegada, a ex-sogra e a atual namorada do ex de Jéssica criaram artifícios para evitar que a família da vítima suspeitasse delas.

“Inclusive, nesse mesmo dia [do último contato de Jéssica com a família], enquanto a vítima estava em poder delas, ambas [as suspeitas] vão até a casa dela e falam com a mãe de Jéssica, procurando por ela. Criam meios para evitar que sejam suspeitas”, reforçou a delegada.

Quando Jéssica foi sequestrada?

O sequestro ocorreu em 20 de janeiro, segundo a delegada, quando Jéssica foi obrigada a entrar em um carro pelos três suspeitos presos e levada até a casa da ex-sogra.

O que aconteceu com Jéssica após o sequestro?

A polícia continua as investigações para identificar a dinâmica e cronologia do crime. A delegada afirmou que a vítima foi assassinada com “muita surra e a finalização de um suposto mata-leão”.

Como a polícia chegou à localização do corpo da vítima?

A polícia chegou até o local onde Jéssica foi enterrada após a prisão de um terceiro envolvido no caso: o atual companheiro da ex-sogra da vítima. Foi ele quem revelou o paradeiro do corpo.

“Ele descreveu que, num primeiro momento, ele teria enterrado, juntamente com as investigadas, num primeiro local e aí, depois de sete dias, desenterraram porque eles entenderam que ali era algo muito comprometedor, que poderia ser encontrado”, disse a delegada.

Qual a motivação do crime?

Segundo a delegada, Jéssica tinha um relacionamento conturbado com o ex-namorado, que está preso desde que colocou fogo na casa dela.

“A sogra aparentemente sente rancor por tal situação, vendo Jessica como culpada”, disse.

Apesar de quase ter sido morta pelo ex, Jéssica ainda “nutria sentimentos afetuosos” por ele, afirmou a delegada.

O ex de Jéssica tem alguma relação com o crime?

O ex-namorado de Jéssica é investigado como possível mandante dos crimes. A delegada explicou que a vítima e o ex tiveram um relacionamento muito conturbado e ele chegou a atear fogo na casa em que ela morava com familiares, crime pelo qual chegou a ser preso. Isso teria deixado um dessabor para ele.

Segundo a delegada, a atual namorada dele “nada faz sem uma determinação dele, sem uma orientação dele”. A polícia aguarda a perícia dos celulares de todos os investigados para chegar a uma conclusão sobre se ele foi ou não o mandante dos crimes.

Há mais algum suspeito?

Além do ex de Jéssica, outro homem é investigado, suspeito de ter ajudado na ocultação do cadáver. Por causa dele, a polícia resolveu resgatar o corpo da vítima ainda de noite.

“A gente tinha a informação que uma quarta pessoa, que não são esses três, também teria contribuído na ocultação de cadáver. Então a gente também sabia, e era algo da minha pessoa, como chefe da investigação, tive o receio de que esse quarto pudesse ir lá à noite e retirar o cadáver. Então a gente preferiu fazer o trabalho no período da noite”, relatou a delegada.

O que os suspeitos disseram em depoimento à polícia?

A ex-sogra disse à polícia que Jéssica teria criado um perfil falso nas redes sociais em nome da atual companheira do ex. A intenção era aparentar que a mulher tinha outro relacionamento.

“Ambas as investigadas teriam este acerto de contas com a vítima por tal situação. Esse é o cenário”, informou.

Por quais crimes os suspeitos são investigados?

A ex-sogra, o companheiro dela e mais a atual namorada do ex de Jéssica vão responder por sequestro e cárcere privado; associação criminosa, homicídio qualificado, e ocultação de cadáver.

O suspeito de ajudar o trio a esconder o corpo de Jéssica poderá responder por ocultação de cadáver.

Jéssica tinha filhos?

A vítima tinha dois filhos, de 5 e 8 anos.

O inquérito foi finalizado?

A delegada informou em 24 de março que o inquérito deve ser concluído em até 30 dias. Ao fim desse prazo, ela deve pedir a conversão das prisões temporárias dos suspeitos em preventiva.

Vittorio Ferla