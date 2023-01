Jovem sofre fratura exposta no braço após colisão entre lancha e moto aquática na Praia de Rifaina

Piloto de lancha atingiu outro veículo aquático e fugiu sem prestar socorro, diz Polícia Militar (PM). Vítima de 23 anos foi levada a hospital em Pedregulho (SP). Jovem pilotava moto aquática quando foi atingido por lancha em Praia de Rifaina, SP

Um homem de 23 anos sofreu uma fratura exposta no braço após uma colisão entre uma lancha e uma moto aquática na tarde de domingo (29) na Praia de Rifaina (SP).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o piloto da lancha atingiu o outro veículo aquático, pilotado por Kaique Barbosa, e fugiu sem prestar os primeiros socorros por volta das 16h. O suspeito ainda não foi identificado.

À EPTV, afiliada da TV Globo, o jovem disse que estava próximo a um píer no momento do acidente. Inicialmente, a vítima foi socorrida à Unidade Básica de Saúde (UBS) de Rifaina, mas acabou encaminhada à Santa Casa de Pedregulho (SP).

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

