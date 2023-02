Jovem tira 983 em matemática no Enem e confessa que foi a área que menos estudou: ‘não decoro fórmula’

O jovem contou ao g1 que sempre teve facilidade na disciplina e que também obteve bons resultados em outras áreas como, por exemplo, em redação, na qual tirou 960. Jovem piauiense tira 983 em matemática no Enem

Reprodução

O estudante Júlio Gabriel Saldanha, de 18 anos, tirou 983,20 em matemática no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ou seja, errou somente uma questão das 45 da área. Ao g1, o jovem relatou que sempre apresentou um bom desempenho na disciplina por gostar de estudá-la e, por este motivo, foi a que ele menos se preparou durante o ano passado.

“Eu gostava de aprender o básico e não apenarsdecorar fórmula. Eu via muito mais uma compreensão lógica e gostava de entender como as coisas funcionam. Buscar entender é o que mais fez diferença e não me demandou tantas horas de estudo em casa”, contou.

Júlio Gabriel também obteve bons resultados nas outras áreas do Enem. Na redação, ele tirou 960, em Linguagens 668,2, em Ciências Humanas 687 e em Ciências da Natureza 737,8.

O rapaz contou que estudava para o Enem por demanda. “À medida que eu tinha dificuldade em um assunto, eu estudava ele”, disse.

Nas horas vagas, Júlio costumava ir para a academia porque, segundo ele, era algo que lhe ajudava a ocupar o tempo. Aos domingos, ele também ficava longe dos livros.

valipomponi