Jovem transexual é encontrada morta dentro de casa com sinais de estrangulamento em Porto Real

Vítima morava no bairro Vila Real. Corpo dela foi achado por um tio, que pulou a janela do imóvel após uma testemunha informar que estava sentindo um cheiro forte vindo de dentro do imóvel. Polícia Civil está investigando o caso. Uma jovem transexual, de 21 anos, foi encontrada morta dentro de casa com sinais de estrangulamento em Porto Real (RJ) na quarta-feira (15). As informações são da Polícia Militar.

A vítima morava no bairro Vila Real. O corpo foi encontrado por um tio da jovem, que pulou a janela da casa após uma testemunha informar que estava sentindo um cheiro forte vindo de dentro do imóvel.

Uma equipe da perícia esteve no local para ajudar a Polícia Civil nas investigações. De acordo com a Polícia Militar, além do estrangulamento, os peritos também encontraram sinais de pancadas na cabeça.

O corpo da jovem foi levado para o Instituto Médico Legal por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

O caso foi registrado como homicídio na delegacia de Porto Real devido às circunstâncias em que o corpo foi encontrado.

O g1 procurou a Polícia Civil, que não havia dado mais detalhes sobre o crime até a publicação desta reportagem.

Em nota, o Centro de Cidadania LGBTI de Quatis, cidade vizinha, disse que está prestando assistência à família “com atendimento social e psicológico, além de assessoramento jurídico caso necessário”.

valipomponi