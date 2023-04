Jovem viraliza ao ser flagrada dançando todos os dias em avenida durante trajeto para o trabalho: ‘A vida é feita para viver’

Brenna Bianca, de 19 anos, foi vista fazendo a coreografia em distrito de Campinas (SP) durante uma manhã e viralizou no TikTok. O vídeo já conta com mais de 12,9 milhões de visualizações. Jovem viraliza nas redes sociais ao ser flagrada dançando na rua em Campinas

A jovem Brenna Bianca, de 19 anos, buscava uma forma de se animar para o trabalho quando resolveu criar a rotina de dançar durante o trajeto que fazia a pé. Moradora do distrito de Barão Geraldo, em Campinas (SP), a dançarina foi flagrada passando pela Avenida Santa Isabel durante uma manhã e viralizou no TikTok. O vídeo já conta com mais de 12,9 milhões de visualizações.

“No início, eu ficava tímida com os olhares, mas fui perdendo a vergonha e parei de pensar que as pessoas iam me julgar, só queria me divertir. A vida é feita pra viver, né?”

Do outro lado da câmera, a “vibe” de Brenna era gravada por Flávia Serotini, de 32 anos, que via a menina passar em vários pontos do distrito, inclusive quando estava na academia.

“Toda vez eu via ela passando, simplesmente maravilhosa. Ela com essa alegria e a gente só a derrota”, brinca a pedagoga.

O que toca no fone?

Daí surgiu, então, o questionamento de Flávia e de milhares de pessoas que comentaram nos vídeos nas redes sociais: qual era o segredo da animação de Brenna e, principalmente, quais músicas tocam em seu fone de ouvido?

“O pessoal quer que eu divulgue a minha playlist, mas dá uma vergonha, porque tem cada música lá. Como todo mundo vai ficar sabendo o que eu ouço assim?” conta Brenna, aos risos.

Uma das músicas mais pedidas foi, inclusive, a que Brenna dançava e cantava no momento do vídeo viral, depois revelada em suas redes sociais.

“No vídeo com mais visualizações eu dancei ‘Aquecimento Senta Senta Suave’, do Kevin O Chris [MC]. Mas na minha playlist tem de tudo, eu sempre coloco no aleatório, a não ser quando estou viciada em alguma muito específica, aí ouço sem parar mesmo.”

Eclética, Brenna conta que escolhe hits entre diversos gêneros, de samba, pagode, funk e pop, mas ressalta a importância da “vibe” da música.

“Nem é pela letra, é pela batida, pela música em si. Depende da vibe, do ritmo, que é o que faz a gente querer dançar.”

O início

Brenna contou ao g1 que começou a dançar na rua após se sentir muito desanimada e decidiu que precisava mudar sua rotina.

“Comecei a escutar algumas músicas mais agitadas e isso me animou muito, mudou tudo. Algumas pessoas começaram a me parar na rua para falar que me viam e que isso animava o dia delas também. Isso me deu mais animo para continuar dançando. Fui lá e comprei um fone maior.”

A garota, que é estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, revelou que Flávia não tinha sido a única a notar a animação, mas foi a primeira a gravar. A viralização chocou Brenna.

“Eu não esperava, nunca foi a minha intenção nem nada, eu só queria dançar e quando eu recebi a notícia, eu estava trabalhando e eu pensei ‘o que aconteceu?’ ‘o que eu faço agora?'”

‘Dance como se ninguém estivesse olhando’

Além dos milhares de elogios e seguidores sobre suas danças, Brenna também passou a ser requisitada. Agora, todo mundo quer a sua amizade, mas a jovem conta que é uma pessoa de poucos amigos.

“Sou daquela pessoa que tem poucos, mas bons, amigos, sabe? Eu fico feliz de as pessoas falarem que querem ser minhas amigas, ma eu não posso, meus amigos têm ciúmes”, brinca.

Apesar do dom natural, Brenna comenta que nunca fez aula de dança de forma “séria”, apenas ballet quando ainda era muito criança. Ela destacou o sentimento que incorpora durante a performance.

“Bastante gente comentou aquela frase ‘dance como se ninguém estivesse olhando’, e é exatamente isso! É maravilhoso, porque fazem as pessoas quererem dançar comigo também. É gratificante ter esse resultado tão bom, fazer outras pessoas se sentirem bem, é isso que importa.”

Mudança de lugar

Agora, a dançarina afirma que vai parar de passar pelo trecho na Avenida Santa Isabel, porque irá trabalhar em outro lugar, na área em que estuda. Porém, garantiu que não vai deixar de dançar por onde passar.

“Sou muito grata por tudo isso, inclusive à Flávia, que começou tudo isso. Agora vamos marcar de nos encontrar”, finaliza.

