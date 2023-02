Jovens de Araraquara e São Carlos trocam agito dos bloquinhos por retiros espirituais no Carnaval

Em São Carlos, o momento com Deus é realizado em uma chácara. Já em Araraquara, os momentos de espiritualidade serão feitos em uma escola, que será a sede do evento. Jovens trocam folia de carnaval por retiro espiritual em São Carlos e Araraquara

Passar o carnaval próximo da fé. Assim será o feriado de centenas de jovens em São Carlos e Araraquara (SP). Eles dispensaram o agito dos bloquinhos e dos desfiles para estarem mais juntos de Deus, participando de um retiro espiritual.

“O intuito do retiro é mostrar que seguir a Jesus, que entrar na Igreja, é uma coisa totalmente diferente divertida. Não é coisa só de velho que fica só rezando”, explicou a organizadora do retiro do Hesed, Daniele Bonaldi.

Em São Carlos, o momento com Deus é realizado em uma chácara. Já em Araraquara, os momentos de espiritualidade serão feitos em uma escola, que será a sede do evento.

Preparativos

Os preparativos na Comunidade Hesed começaram há mais de dois meses para o retiro de carnaval. Neste sábado (18), foi o dia de ajeitar os últimos detalhes, testar som e luz, montar o palco e esperar os participantes.

“Uns dois meses antes a gente já estipula qual vai ser o teatro, quem vai ser os personagens, já divide as falas. Um mês antes a gente já começa a limpeza da chácara, como tirar grama, pintar, limpar, fazer um inventário de toda a cozinha, a gente começa a fazer isso já antes”, explicou a organizadora Daniele.

O retiro de carnaval do Hesed, em São Carlos (SP), já acontece há mais de 30 anos e dura os quatro dias do carnaval. Neste ano, eles irão receber cerca de 100 jovens entre 13 e 20 anos.

“Tem os momentos de oração, mas a gente consegue ter os momentos de dinâmica. A gente junta as duas partes e consegue entender como é viver em comunidade, como é ter amigos, como é alegre estar na presença do Senhor”, disse Daniele.

Programação para atrair jovens

A programação do retiro de carnaval dos ‘Gerados pela Imaculada’, em Araraquara, é bem extensa e busca agradar e atrair mais de 150 jovens. O organizador André Maria disse que como o público é mais novo, é pensado de tudo um pouco.

“Tem a Santa Missa, tem louvor, adoração, vai ter DJ, tem pagode cristão que é uma roda de samba muito animada, tem o nosso ministério que faz os louvores, dinâmica. Estamos fazendo de tudo pra eles se acharem uma hora”, declarou.

Depois de dois anos sem retiro, a expectativa para este ano está nas alturas. “É um recomeço. A gente pediu ‘Jesus manda um povo lá’ e ele mandou o povo que a gente tinha pedido. A intenção é realmente aumentar [nos próximos anos], chegar em todos os jovens, ter aquela experiência com Deus, deixar aquela semente boa pra eles”, disse.

