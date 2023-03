Jovens de diferentes etnias indígenas participam de encontro em RO: ‘somos quem está salvando o mundo’

Movimento tem o objetivo de discutir necessidades e buscar direitos. Cerca de 100 jovens de pelo menos 18 etnias diferentes participaram do movimento. Jovens indígenas participam de encontro em Rondônia

Rede Amazônica

A Terra Indígena Igarapé de Lourdes, no município de Ji-Paraná, recebeu jovens lideranças indígenas de diferentes etnias para dialogar sobre suas demandas, durante o 2º Encontro da Juventude Indígena de Rondônia, realizado durante esta semana.

Cerca de 100 jovens de pelo menos 18 etnias diferentes participaram do movimento coordenado pela ativista Txai Suruí.

“A gente tá aqui por várias questões. Primeiro por essa necessidade de estar junto, mas a gente está vindo aqui pra falar, por exemplo, de mudanças climáticas, dos impactos que isso traz para dentro do nosso território, os impactos que a gente já está sentindo e como nós, povos indígenas, estamos na linha de frente. Somos quem está fazendo a proteção das florestas e somos quem está salvando o mundo”, apontou.

Txai Suruí participa de encontro indígena em Rondônia

Rede Amazônica

O encontro tem o objetivo de discutir as necessidades das comunidades e a busca por direitos. Uma luta antiga, mas com novas batalhas. Os jovens tem seu próprio jeito de caminhar, mas respeitam o que foi já foi ensinado pelos mais velhos.

“Então essa ligação da juventude com nossos anciãos é justamente para fortalecer toda essa luta dos povos indígenas. [Os anciãos] são os nossos professores, são as nossas referências. Cada dia mais estamos aprendendo e nos fortalecendo juntamente com eles, que trouxeram tudo: até a garantia dos nossos direitos e os nossos territórios”, comentou a coordenadora de projetos do movimento, Shierlei Arara.

Uma das resistência das comunidades é contra o apagamento do povo e da cultura. Alguns dos jovens, como a ativista Marciely Ayap Tupari, utilizam as redes sociais para dar visibilidade às questões indígenas e mostrar a cultura do povo para o mundo.

“Eu uso a minha rede para que eles saibam como a gente vive na comunidade, qual a nossa realidade. Eu acho interessante que nós, povos indígenas, continuemos essa rede. Antigamente nossos antepassados usavam o arco e flecha para luta, hoje a gente usa a Internet e o celular pra mostrar nossa luta também”, relata.

Jovens indígenas compartilham culturas em encontro

Rede Amazônica

valipomponi