Jovens e adolescente fazem churrasco com cerveja após assassinarem idoso ao Norte de RR

PMRR/Divulgação

Dois jovens, de 19 e 24 anos, foram presos e uma adolescente, de 16, foi detida após terem roubado e assassinado um idoso, identificado como João Galdencio de Araújo, de 83 anos, nesta quinta-feira (9), em Alto Alegre, ao Norte de Roraima. Após o crime, os suspeitos fizeram um churrasco com a carne roubada da vítima e compraram cerveja, também com o dinheiro roubado dele.

Corpo de idoso foi encontrado por um vizinho com um fio elétrico em volta do pescoço nesta sexta-feira (10), segundo a Polícia Militar. No local, ele percebeu que faltava uma televisão, um ventilador e um aparelho receptor.

Testemunhas informaram à PM os possíveis suspeitos do crime e indicaram o local que eles estariam. Ao chegar na casa indicada, os policiais encontraram um jovem, de 19 anos. Ele afirmou que não sabia nada sobre o crime, pois havia chegado há pouco tempo na vila.

Ele estava com arranhões no braço e com o joelho esquerdo ralado, além de estar nervoso e incomodado, de acordo com a Polícia Militar.

No quintal dele, os policiais encontraram alguns itens enrolados com um lençol em um matagal. Questionado sobre os objetos, ele confessou que roubou e matou a vítima com outras duas pessoas, uma jovem de 24 anos e uma adolescente de 16.

Depois, ele indicou o lugar onde as suspeitas estavam. Ao chegar na residência, elas confessaram o crime. Além disso, detalharam que após o crime, os dois jovens compraram a cerveja com o dinheiro roubado do isso e assaram uma carne, também roubada no dia do crime.

O corpo do idoso foi removido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) e a perícia esteve no local.

Os suspeitos foram encaminhados para o Distrito Policial de Alto Alegre, onde o caso foi registrado para as providências cabíveis.

Vittorio Ferla