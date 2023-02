Jovens são assassinados a tiros na porta de casa na região sul de Palmas

A esposa de uma das vítimas escutou os disparos de arma de fogo e encontrou o marido e o colega caídos ao chão. Crime aconteceu no setor Recanto das Araras I. Jovens são assassinados a tiros na região sul de Palmas

Divulgação

Dois jovens foram assassinados a tiros, na noite deste domingo (5), no setor Recanto das Araras I, na região sul de Palmas. A Polícia Militar informou que o crime aconteceu por volta das 22h43.

Eles foram identificados como Caio Ferreira Guimarães, de 23 anos, e Douglas Henrique da Silva Santos, de 22.

A esposa de uma das vítimas relatou aos militares que escutou um barulho e, quando saiu para ver o que havia acontecido, encontrou o esposo e um colega dele caídos no chão. Ela não soube informar quem atirou.

Também neste domingo, José Roberto Ribeiro dos Santos, de 31 anos, foi assassinado no setor Santa Bárbara. Ele estava na porta de casa, na rua 8, quando foi abordado por dois criminosos. A vítima correu dos agressores até a rua 5, onde teria caído. Nesse momento, os criminosos a alcançaram e atiraram pelo menos cinco vezes.

A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO) informou que as equipes da 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa – 1ª DHPP Palmas e a perícia oficial do Estado estiveram nos locais dos homicídios colhendo informações.

Em ambos os casos, as vítimas estavam na frente de suas residências quando indivíduos armados chegaram de motocicleta, efetuando vários disparos contra elas, disse.

A SSP-TO informa ainda que os inquéritos policiais já foram instaurados para apurar as circunstâncias dos homicídios e os possíveis autores e que mais informações serão passadas em momento oportuno.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vittorio Ferla