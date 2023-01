js-empreendimentos-planeja-crescer-e-fortalecer-marca-em-2023

Incorporadora inicia o ano trazendo bons resultados e projeta fortalecer sua marca na região com lançamentos de mais seis loteamentos e condomínios Nos últimos anos, o mercado imobiliário notou um novo desejo do público: sair dos apartamentos. A procura por casas e, em alguns casos, o tão sonhado primeiro imóvel, fez com que empresas focadas no desenvolvimento de loteamentos e condomínios ganhassem mais espaço na área. Ao completar 24 anos de história, a JS Empreendimentos inicia 2023 com boas expectativas e novas metas. Para este ano, o principal foco será fortalecer a marca nas cidades em que já atua, por meio de mais seis lançamentos.

Na busca constante por produtos que supram a necessidade de quem busca formar uma família, construir a casa dos sonhos ou investir, a empresa criciumense tem registrado boa aceitação do público a cada novo loteamento ou condomínio horizontal colocado no mercado. “Encerramos 2022 com o sentimento de dever cumprido, pois somamos mais quatro empreendimentos e entregamos aos proprietários o nosso primeiro condomínio, o Esmeralda Premium”, afirma o diretor de Operações da JS, Fabio Luiz Siedschlag.

Presente em mais de 15 cidades do Sul catarinense, a incorporadora pretende reforçar presença em Criciúma, Içara, Braço do Norte e Nova Veneza ao longo de 2023. “Nossa intenção é que o primeiro lançamento do ano seja já no decorrer das próximas semanas. Montamos um planejamento estratégico e estamos confiantes de que alcançaremos todos os objetivos”, evidencia Siedschlag.

Impacto no desenvolvimento urbano

O crescimento acelerado e desenfreado das cidades faz com que a atuação da incorporadora impacte no desenvolvimento urbano dos municípios. Ou seja, muito mais que apenas projetar empreendimentos, o negócio também auxilia na criação e consolidação de verdadeiras comunidades.

Muitos bairros possuem grande concentração de habitantes e, com isso, acabam ganhando vida própria. Ao oferecer infraestrutura completa, na visão de Siedschlag, a tendência é que a região fique mais valorizada e atraia potenciais comércios para agregar no dia a dia da população.

Sobre a JS Empreendimentos Com mais de 20 anos de história, a JS Empreendimentos é referência quando se fala em loteamentos e condomínios horizontais. A empresa atua em 16 cidades de Santa Catarina, já concluiu mais de 30 empreendimentos e entregou mais de quatro mil e setecentos lotes, por meio de parcerias sólidas com clientes, fornecedores, colaboradores. Ainda conta com outros 40 empreendimentos em projeto ou execução.

Juntamente com a Fumacense Alimentos – com as marcas Kiarroz e RisoVita –, o Criciúma Shopping e a Mark At Place, a JS Empreendimentos faz parte do Grupo EZOS, um grupo econômico lançado em 2020 com um sistema de gestão inovador, por conta da criação do primeiro Centro de Serviços Compartilhados do Sul catarinense.

Confira mais detalhes sobre o Grupo EZOS e suas unidades de negócio, acessando o site: http://www.grupoezos.com.br.

