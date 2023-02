Juíza manda interditar e reformar por completo ala de penitenciária que incendiou e matou 3 em Florianópolis

Conforme a magistrada, a decisão busca evitar novos acontecimentos semelhantes. Na reforma, foi determinado também o aumento das janelas do setor. Situação da sala incendiada na penitenciária de Florianópolis

Defensoria Pública de Santa Catarina/Divulgação

A juíza da Vara de Execuções Penais de Florianópolis, Paula Botke e Silva, mandou interditar e reformar por completo a ala que pegou fogo na Penitenciária da Capital no dia 15 de fevereiro. No incidente, três detentos morreram e 49 pessoas se feriram. A decisão é de sexta-feira (17).

Conforme a magistrada, a determinação para não abrigar mais nenhum preso na ala busca evitar novos acontecimentos semelhantes. Na reforma, foi determinado também o aumento das janelas do setor.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O incêndio atingiu cela 22 da ala de adaptação, onde ficavam presos que chegavam à unidade e estava com lotação adequada. As causas das chamas não foram divulgadas pelo governo catarinense.

Em nota, a Secretaria de Administração Prisional (SAP) informou que a reforma já está sendo estudada pelo departamento de engenharia e que os “internos que estavam no local já foram todos realocados dentro da própria unidade”. Novos detentos estão em um local provisório dentro do complexo.

Penitenciária onde incêndio matou 3 detentos tem déficit de policiais penais

Estrutura não podia receber presos do semiaberto desde o início de abril

Incêndio atinge Complexo Prisional de Florianópolis e deixa mortos

CNJ vê indícios de violação de direitos de detentos

Os detentos mortos são de Santa Catarina, Bahia e Ceará. Dos 49 feridos, 43 são presos e seis, policiais penais. Inicialmente, o governo do estado havia divulgado que quatro policiais tinham se machucado, mas o número foi atualizado no dia 16 de fevereiro.

Localizada no bairro Agronômica, a penitenciária já estava interditada desde 7 de fevereiro por superlotação, e não podia receber detentos do semiaberto. No dia do incêndio, a juíza interditou parcialmente o espaço mais uma vez.

“A presente interdição perdurará até que o espaço reformado seja vistoriado e liberado por parte do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Vigilância Sanitária e Epidemiológica, com emissão dos competentes laudos”, cita a portaria que atesta a decisão.

Bombeiros atuam em incêndio que atinge penitenciária de Florianópolis

Diane Bíkel/NSC

Estrutura

Conforme a Vara de Execuções Penais, a unidade tem capacidade para 1.387 presos, mas tinha 1.694 detentos, segundo dados de janeiro. O déficit é de 307 vagas na unidade. A unidade também tem déficit de profissionais efetivos. No local trabalham 206 policiais penais, enquanto o ideal seria 280, avalia a juíza.

A estrutura foi construída na década de 80 e está localizada dentro do Complexo Penitenciário da Capital. O espaço abriga ainda outras quatro estruturas, sendo outras duas também interditadas (leia mais abaixo).

Incêndio atinge Complexo Prisional de Florianópolis e deixa mortos

Complexo Penitenciário Capital

O Complexo Penitenciário abriga a Penitenciária Masculina, onde ocorreu o incêndio, o Presídio Feminino e o Presídio Masculino. As três unidades estão interditadas por problemas e superlotação e estruturais, segundo a Vara de Execuções Penais. O g1 SC não teve acesso ao detalhamento dos casos.

Há no terreno também a Casa do Albergado e o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. No total, as cinco estruturas possuem 1.936 vagas, conforme a plataforma Geopresídios, que monitora a situação das unidades prisionais do país.

Complexo Penitenciário de Florianópolis

Arte g1

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Vittorio Ferla