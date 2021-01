Juliana Moreira, eleganza top in compagnia di una persona speciale – FOTO

Juliana Moreira sfoggia un abito davvero glamour ed elegante per l’anteprima di Rai 1. Raddoppio di bellezza in “dolce” compagnia

I fitti impegni di Juliana Moreira in tv e fuori dai riflettori non hanno avuto un attimo di tregua, soprattutto nelle ultime ore. Dopo la mega sfilata, firmata Elisabetta Franchi, in compagnia del suo amato, Edoardo Stoppa è pronta per una nuovissima avventura.

La coppia vive davvero un bellissimo momento, condito da opportunità juniche che non possono lasciarsi scappare. Mai come stavolta, la modella brasiliana si sta misurando con i passi più lunghi della propria gamba. A tal proposito, finora, non ha dimostrato neanche un filo di incertezza e di imbarazzo, vincendo le sfide più dure con un sorriso davvero contagioso.

Continua nel segno del buon umore, dunque un momento di forma davvero strepitoso per lei e tutti coloro di cui si circonda. Come nell’ultima occasione, dove la sua attenzione è stata richiamata sul palcoscenico delle grandi occasioni

LEGGI ANCHE —–> Claudia Ruggeri, sotto la tuta niente. Stupenda per la buonanotte ai fan, incantevole – FOTO

Juliana Moreira, posa super fashion: gli “Affari” si fanno in due…

LEGGI ANCHE —–> Elena Morali pazzesca: look sensuale per un invito in camera – FOTO

Dall’ultima volta in cui la bellissima e affascinante modella brasiliana, Juliana Moreira è apparsa serena e determinata ai nostri occhi non è trascorso molto tempo. Oggi, invece si è dimostrata super pronta per affrontare l’ennesima, accattivante sfida sotto i riflettori.

La produzione televisiva della Rai ha richiamato all’attenzione il fascino da modella della Moreira, per una serata indimenticabile. Ieri sera, infatti è andata in onda l’ennesima puntata di “Affari Tuoi – Viva Gli Sposi”. Qual miglior momento se non quello di ieri, di rilanciare definitivamente la sua immagine e il suo fantastico talento?

Così, Juliana ha fatto di nuovo il pieno di likes su Instagram, proponendo un fascino a dir poco spettacolare, condito da un vestito nero, espressione di un’eleganza al top della condizione.

Stavolta al suo fianco non vi era il suo amatissimo playboy, bensì un volto già conosciuto e graditissimo dal mondo della moda e dello spettacolo. Si tratta della conduttrice e showgirl, Maddalena Corvaglia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

I follower di Juliana, dunque hanno approfittato per onorare e venerare una bellezza in formato “double“, che produce un certo effetto agli occhi degli innamorati, che non si sono lasciati scappare neanche i dettagli più intimi dello scatto più bello e fotogenico della serata