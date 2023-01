Jundiaí recebe 3ª edição da Festa Junina Canina neste sábado

Com entrada gratuita, o evento será realizado das 16h às 20h, na Pracinha dos Dogs. Participantes podem ajudar com doação de ração para cães e gatos atendidos pelo projeto. Com entrada gratuita, a 3ª edição da Festa Junina Canina de Jundiaí (SP) será realizada neste sábado (21), das 16h às 20h, na Pracinha dos Dogs.

De acordo com a organizadora Sara Penteado, cães e gatos são os principais convidados do evento. Haverá brincadeiras, pula-pula e algodão doce para os donos.

Para participar basta levar um bolo e um suco. Além disso, os participantes podem ajudar doando ração para os animais atendidos pelo projeto comunitário.

A Pracinha dos Dogs fica na Rua Professor José Leme do Prado.

Vito Califano