‘Juntos temos mil reais’ e outros problemas matemáticos com pegadinhas; você consegue acertar?

Professor de matemática do Curso Anglo, Victor Pompêo explica situações matemáticas que demandam atenção e interpretação de texto para chegar ao resultado correto. Você consegue acertar esses problemas matemáticos?

Reprodução

“Juntos temos mil reais. Você tem 950 reais a mais do que eu. Quanto eu tenho?” Se você navegou pelas redes sociais nos últimos dias, deve ter se deparado com essa pergunta e um vídeo que explica que a resposta não é “50 reais”. (Veja a explicação abaixo.)

Para resolver essa e outras “pegadinhas” populares na internet, o g1 conversou com Victor Pompêo, professor de matemática do Curso Anglo, que esclarece como evitar erros de interpretação para chegar à resposta.

Confira 4 exemplos:

📝 Juntos temos 1000 reais. Você tem 950 reais a mais do que eu. Quanto eu tenho?

a) 25 reais

b) 35 reais

c) 45 reais

d) 50 reais

Para chegar à resposta correta, é preciso considerar que a alternativa dos R$ 50 não é aceitável, porque a diferença entre esse valor e os R$ 950 restantes é de R$ 900.

Confira a explicação no vídeo abaixo:

Professor explica problema matemático sobre diferença entre valores

🌳 Caminhando ao fim da tarde, uma senhora contou 20 árvores em uma rua à sua direita. No regresso, ela contou 20 árvores à sua esquerda. Quantas árvores ela viu no total?

Errou quem disse 40. Isso porque a senhora do problema mudou a sua direção de ida para vinda, invertendo direita e esquerda. O lado da rua não mudou, mas o ponto de vista da senhora, sim. Então, o que era direita na ida se tornou esquerda na volta, o que significa que ela viu as mesmas árvores nos dois percursos.

Assista à explicação:

Professor explica problema matemático sobre ponto de vista

📈 Uma loja, em preparação para a Black Friday, reajustou o preço de todos os seus produtos aplicando um aumento de 25%. No dia de início da Black Friday, anunciou um desconto que, na verdade, fez com que todos os preços voltassem ao valor inicial. Qual foi o desconto aplicado?

Não, não basta subtrair os mesmos 25% para retornar ao valor inicial. Será necessário fazer outro cálculo para chegar à nova porcentagem de desconto.

A partir do aumento, o produto passou a custar mais caro. Então, o desconto deve considerar o novo preço.

Ficou confuso? Veja a explicação do professor:

Professor explica problema matemático sobre descontos na Black Friday

📚 Pediram para Rodney pintar os números de todas as casas de uma vila. Há ao todo 100 casas nessa vila, numeradas de 1 a 100. Quantas vezes Rodney terá de pintar o número 9?

Segundo o professor Victor, um erro comum na hora de resolver problemas como esse é não considerar que o número 9 vai aparecer tanto como unidade quanto como dezena ao longo dos números.

Por isso, resolver por escrito é melhor do que de cabeça, já que possibilita separar as unidades das dezenas para contar todas as aparições individuais do número e chegar ao resultado correto.

Confira:

Professor explica problema matemático sobre repetição de números

VEJA OUTROS VÍDEOS DE EDUCAÇÃO

Vittorio Rienzo