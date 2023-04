Júri de skinheads: 4º dia tem debate entre MP e defesa dos acusados de espancar judeus no RS

Julgamento deve ser finalizado nesta sexta-feira (31). Três pessoas são apontadas como integrantes de um grupo neonazista que cometeu o crime em 2005 em Porto Alegre. Terceiro dia do júri de três réus do ataque contra judeus ocorrido em 2005

O julgamento de três acusados de integrar um grupo de skinheads, de ideologia neonazista, que espancou um grupo de judeus em 2005 no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, entra em fase final nesta sexta-feira (31).

Conforme o Tribunal de Justiça (TJ), foi iniciada a etapa de debates entre a acusação, representada pelo Ministério Público (MP), e as defesas dos réus. Após, os jurados devem deliberar a respeito do caso e haverá definição quanto à inocência ou culpa dos réus.

Inicialmente, a acusação tem 2h30 para apresentar suas teses aos jurados. Depois, os advogados de defesa dos reús têm tempo igual para manifestação. As partes têm direito a réplica e tréplica.

A sessão é presidida pela juíza Lourdes Helena Pacheco da Silva, titular do 2º Juizado da 2ª Vara do Júri da Comarca de Porto Alegre.

Valmir Dias da Silva Machado Júnior, Israel Andriotti da Silva e Leandro Maurício Patino Braun são acusados de tentativa de homicídio qualificado (motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa dos ofendidos).

Ao todo, nove pessoas foram acusadas do crime. O processo sofreu uma divisão, e em setembro de 2018 três homens foram condenados. Já em março de 2019, outros três foram condenados.

O caso

Segundo o MP, na madrugada do dia 8 de maio de 2005, Rodrigo Fontella Matheus, Edson Nieves Santanna Júnior e Alan Floyd Gipsztejn caminhavam pela esquina das ruas Lima e Silva e República, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, quando foram atacados por skinheads, grupo de ideologia neonazista.

As vítimas usavam quipás (pequeno chapéu em forma de circunferência, usado pelos judeus). O grupo de agressores estava dentro de um bar quando avistaram os rapazes em frente ao estabelecimento. Rodrigo Fontella Matheus foi golpeado com uma faca, socos e pontapés.

Edson Nieves Santanna Júnior e Alan Floyd Gipsztejn também foram atacados pelo grupo, mas conseguiram fugir e buscar abrigo para se proteger.

