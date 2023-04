Justiça absolve ex-gerente da Cetesb de Franca de fraude em fiscalização de queimadas florestais

Em 2020, Ministério Público acusou Evandro Gaiad Fischer de favorecer a atuação de usinas de cana-de-açúcar, aplicando multas menores, durante o tempo que exerceu a função. Agência da Cetesb de Franca foi alvo de operação do Ministério Público

A Justiça absolveu o ex-gerente da Companhia Ambiental do Estado (Cetesb) de Franca (SP), acusado de fraudar fiscalizações contra queimadas florestais e favorecer a atuação de usinas de cana-de-açúcar durante o tempo que exerceu a função.

Evandro Gaiad Fischer respondia por prevaricação, crime cometido por servidor quando deixa de praticar ato de ofício, e concussão, quando o funcionário público se utiliza do cargo para exigir vantagem indevida.

Com a decisão, Fischer será reconduzido ao cargo na Cetesb. Ele chegou a ser condenado por concussão em Ituverava (SP), mas o Tribunal de Justiça do estado não viu provas dos crimes.

A denúncia foi feita pelo Ministério Público em 2020. Segundo o órgão, técnicos da Cetesb faziam o trabalho deles no campo, mas quando o processo chegava às mãos de Fischer, ele aplicava as multas por valores menores.

Quatro grandes propriedades rurais na região teriam sido queimadas entre setembro de 2016 e agosto de 2017, totalizando 600 hectares de vegetação nativa.

Na época, o Ministério Público informou que o dano resultaria uma multa de até R$ 3,5 milhões se todas as punições fossem aplicadas. O mesmo valor em bens do acusado chegou a ser bloqueado pela Justiça.

Relembre o caso

Fischer foi alvo de uma operação denominada Curupira e deflagrada em 2018. Segundo o Gaeco, o gerente investigado era responsável por influenciar e fraudar os procedimentos exercidos pela agência ambiental para favorecer usineiros da região.

De acordo com a denúncia, que contou com escutas telefônicas autorizadas pela Justiça, Fischer exigia que os responsáveis pelas vistorias técnicas da Cetesb fizessem relatórios com dados enganosos sobre os danos ambientais.

Os servidores eram coagidos, de acordo com o MP, a relatar os danos ambientais de menor relevância com o objetivo de diminuir as punições e as multas aos responsáveis pelas queimadas.

Polícia Militar dá apoio em operação do Gaeco do Ministério Público na Cetesb de Franca.

Na época, o promotor Paulo Carolis disse que as investigações começaram em 2016 após um incêndio de grandes proporções atingir um canavial em Ituverava e se alastrar para outras áreas.

“Me chamou a atenção, na verdade, que voltou de São Paulo um relatório da Cetesb dizendo que as multas seriam aplicadas. E aí ele não aplicou essas multas. Chamou a atenção e iniciamos as investigações”, afirmou o promotor.

A mesma situação chegou a ocorrer entre setembro de 2016 e agosto de 2017 em incêndios em Guaíra (SP), outro em Ituverava e em uma queimada de Igarapava (SP).

