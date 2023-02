Justiça absolve PMs que estavam presos acusados de matar comerciante em Serra Azul, SP

Júri inocentou cabos Wellington Duane e André da Silva de acusação de homicídio qualificado. André Marcos Assoni, de 29 anos, foi morto a tiros em novembro de 2021. O comerciante André Marcos Assoni, de 29 anos, foi morto a tiros em Serra Azul, SP

A Justiça absolveu na terça-feira (31/1) os dois policiais militares que estavam presos acusados de matar a tiros o comerciante André Marcos Assoni, de 29 anos, em novembro de 2021 no Centro de Serra Azul (SP).

Os cabos Wellington Duane de Moura Guerino e André da Silva estavam presos preventivamente no Presídio Romão Gomes, em São Paulo (SP), destinado a policiais militares.

O júri, no Fórum de Cravinhos (SP), durou aproximadamente 12 horas e terminou quando a maioria dos sete jurados (4) votou pela inocência dos réus.

A defesa de cada um dos agentes sustentou a tese de que outras linhas de investigações não teriam sido verificadas durante as diligências. Os militares eram acusados de homicídio qualificado.

Procurado, o Ministério Público (MP) não havia informado se vai recorrer das absolvições.

“Procedimentos de colheita de provas não foram obedecidos, bem como contradições nos depoimentos de testemunhas, que sequer estavam na cidade”, conta o advogado Milton da Silva Alves, que representa Wellington.

Segundo Emerson Lima Tauyl, advogado de André, os alvarás de soltura foram cumpridos na própria terça.

O caso

André Assoni foi baleado enquanto chegava a uma academia de ginástica na região central de Serra Azul em 24 de novembro de 2021. A vítima não resistiu e morreu no local. Assoni havia acabado de deixar o filho de 4 anos na creche.

No mesmo dia, a Polícia Civil prendeu os oficiais em Serrana (SP). Um helicóptero Águia chegou a ser utilizado na ação.

Polícia apreende carro que teria sido usado em assassinato em Serra Azul, SP

Imagens de uma câmera de segurança mostram quando um carro preto para no meio da Rua Dina Bueno e o passageiro desce. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos estavam no veículo. (assista acima)

Alguns instantes depois, o passageiro volta para o carro, o motorista acelera e os dois fogem em alta velocidade. O automóvel que teria sido usado na ação foi apreendido.

Temia ser morto

Dias depois do crime, a companheira do comerciante disse que, três meses antes da ação, André registrou um boletim de ocorrência porque passou a ser apontado como um dos autores de um assalto. Ele temia ser morto injustamente.

“Teve um assalto na cidade e falaram que ele estava envolvido, mas ele sempre falava para mim: ‘Eu não tenho nada. Eu tenho tanto medo de levar um tiro sem dever nada’. Ele até fez um boletim de ocorrência quando descobriu que o pessoal estava falando isso. Ele falava: ‘Eu ando correto para não ter nada’. Aí, de repente, acontece isso”, disse a mulher, que preferiu não ser identificada.

Suspeitos de matar comerciante em Serra Azul, SP, estavam em carro preto, segundo a Polícia Civil

