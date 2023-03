Justiça absolve réu acusado por morte de corretor de imóveis em São José dos Campos, SP

Na decisão, o juiz determinou a liberdade do homem acusado pela morte do corretor de imóveis em 2019. Valter Rodrigues Moreira, de 62 anos, foi morto com cinco tiros no rosto no Centro. Valter Rodrigues Moreira foi morto a tiros

A Justiça absolveu o homem acusado pela morte de um corretor de imóveis em São José dos Campos (SP). Em 2020, o réu chegou a ser condenado a 10 anos de prisão, mas recorreu e foi absolvido e solto.

A decisão do juiz Milton de Oliveira Sampaio Neto é de terça-feira (28) e foi publicada no Diário da Justiça nesta quinta (2).

“O réu foi submetido a julgamento em plenário nesta data e, encerrados os debates, o Conselho de Sentença decidiu que: a vítima morreu nas condições de tempo e lugar descritos na denúncia, porém, que o réu não foi o autor do crime”, diz trecho.

O caso aconteceu em 2019 (leia mais abaixo), quando Valter Rodrigues Moreira, de 62 anos, foi morto com cinco tiros no rosto em uma casa na região central da cidade.

O g1 tenta contato com o advogado responsável pela defesa do réu, mas até a publicação da reportagem não teve retorno.

O crime

O crime aconteceu no dia 27 de fevereiro de 2019, quando o corretor foi encontrado alvejado dentro de um imóvel na rua Siqueira Campos, na região central do município.

A investigação da polícia aponta que Valter Rodrigues Moreira foi ao local para apresentar uma casa que estava disponível para locação. Antes que entrasse na casa, ele foi alvejado e morto.

O réu havia sido identificado pela polícia depois que testemunhas contaram terem visto ele saindo do local. Ele foi foi preso cerca de 20 dias depois e a arma do crime também foi encontrada.

Em dezembro de 2020, a justiça condenou chegou a condenar o jovem a 10 anos de prisão. O júri foi realizado no dia 10 no fórum criminal da cidade. Por causa da pandemia, foi permitida apenas a entrada de representantes da defesa e acusação, réu e parentes.

O réu recorreu da decisão e agora conseguiu reverter a condenação. Ele foi absolvido e solto.

