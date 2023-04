Justiça acata liminar que pede suspensão da cobrança de pedágio na Rio-Santos, em Paraty

Determinação ocorreu na tarde desta sexta-feira, mesmo dia em que o sistema ‘free flow’ de cobrança automática passou a operar na rodovia. CCR Rio SP diz que não foi notificada e está verificando o caso. Rodovia Rio-Santos, em Paraty

Alex Mafort/TV Rio Sul

A Justiça acatou o pedido da Prefeitura de Paraty (RJ) e determinou em liminar, na tarde desta sexta-feira (31), a suspensão da cobrança de pedágio na Rio-Santos (BR-101), no trecho que passa pela cidade.

A determinação aconteceu horas depois da implantação do sistema “free flow” (entenda o modelo de cobrança) na rodovia.

No processo foi argumentado que o pedágio afeta o “direito constitucional de ir e vir, bem como restrição de acesso da população local aos serviços de saúde, educação e trabalho”.

Na decisão, a juíza federal Monica Maria Cintra Leone Cravo apontou também que a tarifa afeta os povos indígenas e tradicionais residentes no município.

A CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, informou que não foi notificada e está verificando o caso. Em breve, as partes envolvidas se reunirão em uma audiência de conciliação.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

pappa2200