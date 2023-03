Justiça aceita denúncia contra homem acusado de matar quatro filhos em Alvorada

Homem passa a ser réu pelo crime que ocorreu em 13 de dezembro de 2022. Três das vítimas foram encontradas com marcas de facadas e uma foi morta por asfixia. Homem preso por morte dos quatro filhos em Alvorada

Reprodução/RBS TV

A Justiça aceitou a denúncia contra David da Silva Lemos, acusado de matar os quatro filhos em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Com isso, o homem se tornou réu por homicídio qualificado. O crime ocorreu em 13 de dezembro de 2022. Relembre abaixo.

A Defensoria Público do Estado, que representa o réu, afirma que “irá se manifestar somente nos autos do processo”.

LEIA TAMBÉM:

‘Dói deitar na cama e não ter eles’, diz mãe das vítimas

‘Fez pra atingir minha filha’, diz avó de vítimas

Acusado já havia agredido a mulher

A denúncia foi aceita pelo juiz Felipe Peng Giora, que atua em substituição na 1ª Vara Criminal do município. Detalhes da decisão não foram divulgados, pois o processo tramita em segredo de justiça.

Segundo o Tribunal de Justiça, o réu tem 10 dias para apresentar sua defesa escrita. David está preso.

A denúncia

O promotor de Justiça responsável pela denúncia, Marcelo Tubino, alega que o acusado teria praticado os crimes por motivo torpe, ao utilizar a morte dos filhos como ”instrumento de sofrimento à ex-companheira”; por meio cruel, ”desferindo nas vítimas múltiplos golpes com arma branca, causando-lhes extenso sofrimento” e por asfixia, no caso da menina de 3 anos.

O promotor acrescenta que os crimes foram praticados contra menores de 14 anos e contra mulher, por razões da condição do sexo feminino no âmbito de violência familiar, já que três das vítimas eram meninas.

”O denunciado, mediante mensagens trocadas com a ex-companheira, demonstrava ciúme doentio, em verdadeiro sentimento de posse, cobrando o retorno do relacionamento, também a proibindo de manter outros encontros, sistematicamente questionando-a com quem ela andava. Sendo assim, enquanto estava sozinho em casa com os filhos, o denunciado, para impingir dor à ex-companheira, já que ela resistia a retomar a relação, matou os filhos”, afirma Tubino.

As vítimas são os irmãos Yasmin Antunes Lemos, de 12 anos; Donavan Antunes Lemos, de 8 anos; Giovanna Antunes Lemos, de 6 anos; e Kimberlly Antunes Lemos, de 3 anos. Três delas foram encontradas com marcas de facadas e uma asfixiada.

Os irmãos mortos em Alvorada

Arquivo pessoal

Relembre o caso

As crianças foram encontradas mortas na casa onde estavam com o pai em Alvorada por volta das 19h30 de 13 de dezembro de 2022, quando familiares acionaram a polícia. O homem já havia deixado o local, mas foi encontrado no dia 14 em um hotel em Porto Alegre.

Segundo a polícia, ao ser preso, o homem disse que cometeu o crime e que deu calmante às crianças antes da morte. No entanto, na delegacia, durante o depoimento e acompanhado de um defensor público, permaneceu em silêncio.

A avó materna das quatro crianças relatou à reportagem da RBS TV, que o acusado já havia agredido a mãe das crianças e que cometeu os crimes para atingí-la.

A mãe da criança e David tiveram um relacionamento por 11 anos. Eles haviam se separado há cerca de três meses na época do crime. O rompimento foi motivado por uma agressão. Ela registrou um boletim de ocorrência e conseguiu medida protetiva contra o homem.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

valipomponi