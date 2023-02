Justiça acolhe pedido da prefeitura e libera parcialmente pregão de uniformes em Piracicaba

Nova decisão mantém suspensa a concorrência apenas em relação às camisetas. Essa foi a terceira suspensão em três meses e data de entrega de kits foi prorrogada. Edital prevê uniformes para todos os 36 mil alunos das 124 escolas municipais

Prefeitura de Piracicaba

O juiz Wander Pereira Rossete Júnior, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Piracicaba (SP), acolheu um pedido de reconsideração da prefeitura e liberou parcialmente o andamento do pregão para compra de kits de uniformes escolares para todos os 36 mil alunos das 127 escolas da rede municipal de ensino. Conforme mostrou o g1 na última quarta-feira (1º), a concorrência havia sido suspensa pela terceira vez em seis meses após contestação judicial de uma empresa.

A previsão inicial era de entrega dos kits no início deste ano letivo, mas, agora, a informação é que ela deve ocorrer entre 2023 e 2024. As aulas da rede foram retomadas na terça-feira (31).

LEIA MAIS:

Primeira suspensão ocorreu 16 dias após anúncio da concorrência

Segunda suspensão ocorreu em outubro, após contestação do edital por duas empresas

Diferente das duas suspensões anteriores, que foram administrativas, dentro da concorrência aberta pela prefeitura, a nova suspensão ocorreu em âmbito judicial, por meio de uma liminar (decisão de urgência e provisória, até que a ação tenha novos andamentos) conquistada por uma empresa.

A liminar, concedida na última quinta-feira (26), suspendia a concorrência de maneira integral.

“À vista dos documentos apresentados pela impetrante com a inicial demonstrando a plausibilidade do direito invocado e considerando o risco ao resultado útil ao processo se a medida for concedida somente ao final, determino a suspensão Pregão Eletrônico 378/2022”, aponta o magistrado. A decisão não detalha o motivo da contestação judicial feita pela empresa.

Já na quinta-feira (2) à tarde, o magistrado acolheu pedido de reconsideração da prefeitura. “Defiro o pedido formulado pelo Município de Piracicaba a fls.112/113, suspendendo o pregão eletrônico somente em relação ao Lote 1 (camisetas), autorizando o prosseguimento do certame em relação aos demais itens”, decidiu.

Na última sexta-feira (27), a Secretaria Municipal de Educação publicou um texto para a imprensa no qual afirmou que “tem trabalhado no sentido de agilizar os procedimentos” e que uma comissão foi montada para “escolher produtos de qualidade”. No mesmo texto, a prefeitura alterou a previsão de prazo para a entrega dos kits e informou que serão distribuídos aos alunos entre 2023 e 2024.

Anúncio de compra de uniformes escolares foi feito pelo prefeito Luciano Almeida durante o evento DecolaPira.

Isabela Borghese/ Prefeitura de Piracicaba

Contrato de R$ 44,2 milhões

A secretaria pretende adquirir kits que vão incluir camisetas, calças, bermudas, short saia, jaquetas, meias, tênis e mochilas. Serão cinco lotes, com até 960 mil itens, que serão distribuídos aos alunos entre 2023 e 2024.

A previsão, segundo a última versão do edital, é de um gasto de R$ 44,2 milhões e a validade da concorrência será de 12 meses.

Compra inédita

Ao anunciar a aquisição dos kits, a prefeitura informou que é a primeira vez na história que vai fornecer uniformes para os alunos da rede municipal.

O anúncio foi feito pelo prefeito Luciano Almeida, durante a apresentação do projeto Decola Pira, no dia 1º de agosto, dia do aniversário de 255 de Piracicaba.

“Com os nossos alunos uniformizados contribuímos com a fácil identificação de todos eles como sendo integrantes da educação municipal, promovendo uma maior segurança. Além disso, garantimos também que todos sejam iguais no ambiente escolar com o uso dos nossos uniformes”, justificou o chefe do Executivo na ocasião.

VÍDEOS: Tudo sobre Piracicaba e região

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

Ufficio Stampa