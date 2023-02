Justiça arquiva inquérito sobre desvio de rota do caminhão que transportava provas da Polícia Civil

Na decisão, não ficou evidenciada nenhuma conduta criminosa por parte do motorista. Caso aconteceu em julho do ano passado, quando o motorista do caminhão ajudou um amigo a transportar uma mudança no veículo. Caminhão foi usado para transportar mudança de um amigo do motorista

A Justiça de Roraima arquivou o inquérito policial que investigava o desvio da rota do caminhão que transportava a carga de provas do concurso público da Polícia Civil. A informação foi divulgada pela Civil nesta sexta-feira (10). O caso aconteceu em julho do ano passado, quando o motorista do caminhão ajudou um amigo a transportar uma mudança no veículo.

Na decisão, não ficou evidenciada nenhuma conduta criminosa por parte do motorista e foi constatado que ocorreu uma responsabilidade contratual. Em tese, o motorista foi investigado pelo crime de fraude em concurso público.

O caso foi investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Administração e Serviços Públicos.

O caminhão saiu da rota e foi encontrado pelas polícias Civil e Militar no Residencial Vila Jardim bairro Cidade Satélite em Boa Vista. Além das provas, estavam no baú uma cama, um condensador de ar, roupas e um choppeira.

Após o desvio, as provas foram remarcadas e realizadas em setembro e novembro do ano passado.

Na ocasião, o lacre do baú do caminhão estava violado, mas sem violação nos malotes das provas. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial e em seguida foi encaminhado à Delegacia Especializada, que deu continuidade às investigações.

“Realizamos oitivas com várias testemunhas, tanto em Boa Vista quanto em Manaus, de onde partiu o caminhão, com o apoio da Polícia Civil do Amazonas. Uma das metas foi apurar se havia alguma ligação do motorista com algum candidato que disputaria o certame, para descartar qualquer interesse particular dele no rompimento de dispositivos de segurança do material transportado”, destacou a delegada Magnólia Soares.

Ela detalha ainda que foi feito um contrato verbal com o motorista do caminhão, e que não foi informado a ele sobre o tipo de carga que seria transportada, nem sobre a inviolabilidade dos lacres de segurança. Nas investigações, todo o trajeto feito pelo motorista foi analisado.

A previsão era que as provas fossem entregues em um hotel na capital, o que não ocorreu. O responsável pelo rastreamento tentou ligar para o motorista do caminhão, mas não foi atendido. Após as tentativas, o caminhão foi localizado via satélite.

“O motorista não sabia o que estava transportando, e como a carga ocupava o espaço de apenas dois paletes no fundo do caminhão, deu a ele a oportunidade de fazer o transporte de uma mercadoria a um amigo, uma vez que o destino era para mesma cidade para qual ele havia sido contratado para fazer a entrega”, detalhou.

O motorista era funcionário da empresa L’auto Cargo há oito meses. A empresa foi contratada pela Fundação Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Vunesp), banca responsável pelo concurso.

“Foi destacado que o caso não passou de uma relação comercial mal sucedida, entre a Fundação Vunesp, a empresa de transporte de cargas e o motorista. Trabalhamos minuciosamente para mostrar que não faltou lisura por parte da Polícia Civil ao investigar os fatos, mas desde o princípio não tinha indícios de crime, comprovados por laudos periciais”, ressaltou Magnólia.

Caminhão extraviado

Caminhão estava apenas com o lacre do baú violado

Em depoimento prestado a polícia, o motorista do caminhão que foi extraviado ao transportar as provas do concurso público da Polícia Civil de Roraima informou que ajudava um amigo a fazer uma mudança. Os depoimento foram acessados com exclusividade pela Rede Amazônica.

Além das provas, estavam no baú uma cama, um condensador de ar, roupas e um choppeira. O caminhão saiu da rota e foi encontrado pelas polícias Civil e Militar no Residencial Vila Jardim bairro Cidade Satélite, zona Oeste de Boa Vista.

Por conta das provas extraviadas, o concurso público foi adiado. Durante o depoimento, o motorista afirmou que um amigo estava precisando de ajuda para carregar sua mudança de Manaus até Boa Vista.

Ele declarou ainda que não sabia que o caminhão estava lacrado e nem quem fez o embarque das cargas. O caminhão já estava pronto para e apenas “recebeu a missão” de pegá-lo em frente a empresa.

Após ser localizado, o caminhão foi escoltado até a cidade da Polícia Civil. A Vunesp chegou a lacrar a carga novamente. Após a perícia, todos foram encaminhados para a Delegacia, assim como a carga.

Para garantir a transparência, segundo o governo foi realizado uma sessão pública e simbólica para a abertura e destruição das provas anteriores. Durante a sessão, a Vunesp afirmou que as cargas não foram violadas.

No total, o certame ofertou 175 vagas para cargos de nível médio e superior. Este é o segundo concurso realizado pela Polícia Civil de Roraima, o primeiro ocorreu em 2003, há 20 anos.

