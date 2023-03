Justiça cobra apresentação de escala de plantões do Hospital Regional de Gurupi após bebê nascer em banheiro

Estado tem cinco dias para apresentar documentação. Além da desassistência à gestante, há mais reclamações no setor de ginecologia e obstetrícia do HRG, segundo o MPE. Bebê nasceu no banheiro de hospital público

Depois que uma gestante teve o bebê no banheiro Hospital Regional de Gurupi (HRG) por causa da demora no atendimento, a Justiça cobrou a apresentação da escala de profissionais que fazem os plantões na unidade. A decisão é para apurar o cumprimento de sentença que obriga a unidade a ter cobertura de atendimentos 24 horas.

De acordo com o pai da criança, o técnico em eletrônica Wesley da Cruz Silva, de 35 anos, eles chegaram ao hospital no início da noite de quinta-feira (23) e não tinha nenhum atendente. Esperaram por mais de uma hora e a mulher precisou ir ao banheiro. Nesse momento, o bebê começou a nascer. “Não caiu dentro da privada porque a minha mulher segurou”, disse, relatando o sentimento de frustração com a falta de atendimento.

A decisão liminar, desta terça-feira (28), e atende ação do Ministério Público Estadual (MPE) que cobra o atendimento cobertura na unidade todos os dias da semana, durante o mês inteiro. Isso ficou determinado em sentença de 2017, que estaria sendo descumprida pelo Estado.

Além da desassistência à gestante, há mais reclamações de problemas de atendimento no setor de ginecologia e obstetrícia do HRG. O MPE afirmou que o relatório de uma vistoria do Conselho Regional de Medicina (CRM) apontou a insuficiência de médicos na especialidade de ginecologia e obstetrícia para o preenchimento de toda a escala mensal.

Com a decisão, o secretario de saúde tem cinco dias, após a notificação, para apresentar a escala dos plantões dos profissionais. O prazo não será prorrogado e em caso d descumprimento, o Estado terá que pagar de multa diária no valor de R$ 20 mil. Além disso, o caso poderá ser encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça para providências na esfera criminal.

Entrada da maternidade de Gurupi

O que diz a SES

A Secretaria de Estado da Saúde informou, em nota, que não foi notificada da sentença até o fim da tarde desta quarta-feira (29). Esclareceu que trabalha para suprir as escalas devido à saída de duas profissionais em licenças maternidade e pedido de desligamento.

A pasta também disse que abriu chamamento público para contratação de médicos especialistas para atuação nas unidades estaduais.

Veja a nota da SES na íntegra

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) informa que ainda não foi notificada da sentença judicial, relativa às escalas médicas do Hospital Regional de Gurupi (HRG) e esclarece que trabalha para suprir as escalas devido à saída de duas profissionais em licenças maternidade e pedido de desligamento de uma terceira.

A SES-TO destaca que segue com chamamento público aberto, para contratação de profissionais médicos especialistas para suprir as necessidades das unidades hospitalares estaduais, incluindo o HRG, mas encontra dificuldade devido à escassez destes profissionais no mercado nacional.

Vittorio Rienzo