Justiça condena à prisão 15 pessoas integrantes de facção criminosa que traficava drogas em presídio em Tremembé

O grupo foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa, associação para o tráfico e introdução de celulares em presídios. Pemano, em Tremembé

O Tribunal de Justiça condenou à prisão 15 pessoas de uma facção criminosa que traficava drogas no interior do presídio Edgard Magalhães Noronha, o Pemano, em Tremembé (SP).

A decisão foi publicada nesta quinta-feira (26). No documento, a juíza Juliana Guimarães Ornellas condenou o grupo pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa, associação para o tráfico e introdução de celulares em presídios.

Além das provas flagrantes, houve a quebra de sigilo telefônico para comprovar a participação dos 15 indiciados nos crimes.

“Todas as interceptações telefônicas foram deferidas de maneira fundamentada, após minuciosos relatórios da autoridade policial, apontando a necessidade da medida para apurar a ocorrência do delito, mostrando os indícios de autoria e esclarecendo a impossibilidade de investigação por outros meios”, disse a juíza.

Ainda de acordo com a decisão, todos os protocolos foram seguidos para garantir a veracidade das informações, de forma que as provas obtidas com a quebra do sigilo telefônico não sejam colocadas em dúvida.

“Além disso, não há qualquer indício que coloque em dúvida a fidelidade das transcrições realizadas pelos agentes policiais e a identificação dos investigados, revelando-se vazia de conteúdo qualquer arguição de vício ou nulidade sob esse fundamento”, afirmou.

As penas foram variadas, de acordo com os crimes cometidos por cada integrante. Todos tiveram o direito negado de responder em liberdade e vão cumprir a pena em regime fechado.

Facção criminosa é alvo de operação contra tráfico de drogas em presídio em Tremembé

Relembre o caso

No dia 26 de maio de 2021, 15 pessoas foram presas em São Paulo, Osasco e Taubaté e nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos, pelo crime tráfico de drogas no Pemano de Tremembé. Um agente penitenciário estava entre os presos – ele foi detido em fevereiro durante as investigações.

A operação Ninjas foi deflagrada pela Polícia Civil e Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público, com apoio da Secretaria de Administração Penitenciária e do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep).

Segundo as investigações, o tráfico de drogas no Pemano é chefiado por integrantes de uma facção criminosa que estão em regime semiaberto. Além de prisões e busca e apreensão, a Justiça também determinou bloqueio de valores em contas de alguns alvos.

As investigações, que duraram cerca de três meses até o flagrante, levaram a prisões e apreensões de mais de 70 kg de drogas, armas de fogo, e celulares.

A referência aos “Ninjas” no nome da operação se deve ao modo como o grupo faz para inserir drogas, armas e celulares para a comercialização e uso dos presos no interior da unidade prisional. Os objetos são arremessados por diversas formas.

