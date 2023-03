Justiça condena dupla por tentativa de homicídio contra prefeito de Motuca e pai em 2013

Fábio Alessandro Rateiro foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão e Fábio Mazzola Rateiro a 7 anos e 11 meses de reclusão. Defesa recorreu da decisão para que ambos respondam em liberdade. Julgamento ocorreu no Fórum de Américo Brasiliense (SP)

A Justiça condenou na quinta-feira (2) dois homens por duas tentativas de homicídio contra o prefeito de Motuca (SP), João Ricardo Fascineli (PTB), e seu pai, João Batista Fascineli. O crime aconteceu no dia 8 de junho de 2013. As vítimas foram agredidas com barras de ferro.

O promotor de Justiça Thiago Beretta Galvão Godinho, que atuou no júri, informou ao g1 que os crimes foram motivados por uma discussão ocorrida no dia anterior entre o prefeito e a esposa de um dos acusados, por questões relacionadas à escala de aulas na escola onde ambos eram professores.

Quase dez anos depois, o Tribunal do Júri de Américo Brasiliense condenou Fábio Alessandro Rateiro a 9 anos e 6 meses de prisão e Fábio Mazzola Rateiro a 7 anos e 11 meses de reclusão, ambos em regime fechado.

Pai e filho, eles não foram presos na época do crime e estavam soltos desde então. O advogado deles, Mario Joel Malara, disse ao g1 nesta sexta-feira (3) que ficou inconformado com a decisão e já recorreu para que seus clientes respondam pelos crimes em liberdade.

O caso

O ataque em 2013 ocorreu dentro do estabelecimento comercial da família de Fascineli.

Segundo as vítimas, os agressores chegaram à mercearia armados com barras de ferro e agrediram o ex-prefeito pelas costas. Ele caiu e os dois foram para cima dele. O pai de Fascinelli tentou impedir e também foi agredido.

O prefeito ficou ferido na cabeça e precisou de atendimento no Hospital São Paulo, em Araraquara. O pai dele fraturou a mão.

A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio e os suspeitos não foram presos.

