Justiça condena fazendeiro por manter idoso em condições análogas à escravidão em São José dos Campos

A Justiça Federal em São Paulo, acolhendo denúncia do Ministério Público Federal (MPF), condenou nesta quinta-feira (23), um fazendeiro pelo crime de trabalho análogo à escravidão, por manter em sua propriedade em São José dos Campos (SP) um idoso que era submetido à jornada exaustiva de trabalho e não tinha direito a descanso semanal.

A vítima era idosa e morava com a mãe de 93 anos numa casa em péssimas condições, além de não receber salário e de ter passado mais de 15 anos sem férias.

Casa em que trabalhador e a mãe viviam em São José dos Campos

O responsável pelo sítio foi preso em flagrante em 29 de junho de 2020 durante operação da Polícia Federal. Ele teria afirmado à polícia que paga salário por produção e dava cestas básicas. Porém, não apresentou recibos ou qualquer evidência que provasse.

A pena fixada pela Justiça foi de dois anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito: pagamento de um salário mínimo vigente na data do fato mais 10 dias-multa.

Segundo o relatório da fiscalização, o dono da propriedade não fez anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) tampouco pagou a gratificação natalina anualmente.

Ainda de acordo com o órgão, ele obrigava o idoso a realizar trabalhos aos domingos e feriados, sem descanso semanal remunerado, oferecia moradia precária, com telhado quebrado, sanitário em péssimas condições de uso, não disponibilizava exames médicos periódicos, além de deixar de oferecer equipamentos de proteção individual para a realização dos serviços e de recolher FGTS.

Casa em que viva trabalhador e a mãe em São José dos Campos

